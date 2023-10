Omyl či daňový podvod. Čerpací stanice platily za nekvalitní paliva

Sankci 100 tisíc korun dostala letos od ČOI společnost G.A.S. Petroleum Group s.r.o. za to, že prodávala motorovou naftu s nízkým bodem vzplanutí. „Zjištěná hodnota byla 40,5 stupně Celsia oproti normou stanovené hodnotě 53 stupňů Celsia,“ stojí v příkazu o zaplacení pokuty vystavené obchodní inspekcí.

Nejčastěji se to stává při přepravě nafty v cisterně, v níž zůstal zbytek benzinu. Méně často při neúmyslném stočení benzinu do nafty. „Většinou je to chyba distributora, ten například špatně vymyje cisternu nebo neodčerpá vše a pak se benzin a nafta smíchá,“ uvedl Jan Řezáč, ředitel Inspektorátu České obchodní inspekce (ČOI) pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Jak uvádí nezisková organizace Kverulant.org, která zveřejňuje mapu pokutovaných stanic, výrazně snížený bod vzplanutí při vyšší přítomnosti benzinu dříve znamenal hlavně riziko požáru zejména u starých náklaďáků a traktorů, kde úniky nafty z vyběhaných čerpadel a netěsných vstřikovačů bývaly běžné.

Nejvyšší pokuta vyšla na 1,5 milionu

Nejvyšší pokutu za poslední čtyři roky dostala v Plzeňském kraji čerpací stanice OMW na Domažlické třídě v Plzni. Po kontrole v červenci 2020 musela zaplatit 1,5 milionu korun, kdy bylo zjištěno, že benzín BA 98 SUPER nevyhověl kvůli nízkému oktanovému číslu. „Motorovou metodou byla zjištěna hodnota 84,5, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 87,5,“ konstatovala ČOI.

Jak uvádí web kverulant.org, důvodem může být omyl či podvod. „Může jít o dovoz zmetkového produktu, který neodpovídá ČSN, může jít i o daňový podvod,“ píše Kverulant.org.

Nebezpečím pro motoristu je klepání motoru. „Oktanové číslo je antidetonační vlastnost, tedy odolnost proti samozápalům, které se jinak negativně odráží na funkci motoru, jeho účinnosti a také poškozují jeho části,“ píše Kverulant.org.

V lednu 2021 dostala pokutu od ČOI čerpací stanice LPG v Rokycanech u dálnice D5 směrem na Prahu, kterou provozuje Ludvík Zucha. Pokuta 300 tisíc korun byla udělena kvůli vysokému obsahu síry. Zjištěná hodnota byla 166,4 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 31,1 mg/kg.

Důvodem může opět být, jak uvádí web kverulant.org, omyl či podvod. „A jak se to stane? Dovozem levného zmetkového LPG, které není určeno pro pohon vozidel. Vyšší obsah síry je dán tím, že se uhlovodíky méně odsířily ve výrobním procesu s produkčními vadami nebo dovozem ze zemí, kde se méně odsiřuje v rafinerii,“ vysvětluje kverulant.org.

Zmetkový LPG může poškodit katalyzátor

Podle webu může nastat poškození katalyzátoru i celého motoru vinou okyselování motorového oleje. „Přítomnost síry v naftě nebo LPG není jen ekologickým parametrem, ale vede ke korozi prvků palivové soustavy. Vyrezlé vstřikovače nafty nebo LPG nejsou ničím neobvyklým zejména u uživatelů navyklých jezdit pořád dokola k té samé pumpě,“ píše Kverulant.org.

V roce 2020 dostala pokutu 75 000 korun čerpací stanice firmy PASOIL s.r.o. v Tlučné na Plzeňsku. Zde měla zvýšený obsah síry motorová nafta.

Ve stejném roce dostala pokutu 100 tisíc čerpací stanice TOP TANK s.r.o. firmy F1 GAS. Benzín BA – 95 Super nevyhověl v ukazateli tlak par DVPE, kde byla zjištěna hodnota 67,8 KPa, přičemž maximální hodnota podle ČSN je 60,9 KPa. Vyšší hodnoty tlaku par jsou nutné pro dostatečné vypařování paliva a spolehlivý start za nízkých teplot. Vyšší tlak par v pohonné hmotě mohl zvýšit obsah uhlovodíků, který se z pohonné hmoty odpařuje do ovzduší a zhoršuje jeho kvalitu.

Řezáč upozornil na to, že i při malém záchytu chybujících čerpacích stanic dělají inspektoři stejně kontrolu, protože je to určené vyhláškou ministra průmyslu. „Opakovaně navrhujeme ministerstvu snížit počet odběrů, protože za analýzu vzorků se platí obrovské peníze. Rádi bychom totiž kontroly přesměrovaly tam, kde zaznamenáváme větší záchyty, jako jsou třeba dovozy hraček z Číny bez certifikací, stavební výrobky,“ uvedl Řezáč.