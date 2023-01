Afrikanista Jan Záhořík obdržel historicky první cenu rektora ZČU

Nové ocenění má vyzdvihnout význam aktivit přesahujících hranice České republiky. Udělit je může rektor v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu či za společenský přínos. Jan Záhořík, který působí na katedře blízkovýchodních studií Fakulty filozofické, patří v současné době k nejvýznamnějším evropským afrikanistům. Zaměřuje se na oblast subsaharské Afriky, zejména na Etiopii.

„Jan Záhořík je mezinárodně uznávaným odborníkem, zabývajícím se zeměmi východní Afriky. Vážím si nejen toho, že jako člen mezinárodních vědeckých týmů skvěle reprezentuje Západočeskou univerzitu v Plzni, ale také že přispívá k naší informovanosti o tomto specifickém regionu a svými vědecko-výzkumnými aktivitami usiluje o jeho pozitivní vývoj,“ říká rektor Miroslav Holeček.

Nominaci na ocenění podal děkan Fakulty filozofické David Šanc. „Zahraniční aktivity Jana Záhoříka jsou velmi komplexní a zahrnují nejen vědeckou a publikační činnost, ale i oblast vzdělávání. Je tak vynikajícím příkladem naplňování principu internacionalizace,“ připomíná prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová.

Záhořík působí na plzeňské univerzitě od roku 2008. Absolvoval tři desítky výzkumných, přednáškových a cestovatelských pobytů v Etiopii, Súdánu, Keni, Rwandě, Burundi a Maroku. Přednášel na dvou desítkách univerzit v Evropě, USA a Africe. Je autorem několika monografií, např. Dějiny Rwandy a Burundi, Ohniska napětí v postkoloniální Africe nebo Belgický kolonialismus v Africe, a spolueditorem několik knih.

Jakožto člen mezinárodního výzkumného týmu je Jan Záhořík jedním z devíti editorů a zároveň autorem či spoluautorem tří kapitol loni vydané monumentální publikace Routledge Handbook of the Horn of Africa, která představuje komplexní přehled současného výzkumu týkajícího se nejvýchodnější části Afriky, nazývané Africký roh.

Výsledkem budování společných vědeckých kapacit s univerzitou v Pavii je taktéž v roce 2022 vydaná monografie, pod níž je společně s Janem Záhoříkem podepsán Antonio Morone. Kniha Histories of Nationalism beyond Europe zkoumá podoby nacionalismu v různých regionálních a historických prostředích.

Díky Janu Záhoříkovi je ZČU členem mezinárodního konsorcia projektu Saha, podpořeného programem Erasmus+, jehož cílem je prostřednictvím zvýšení kvality vzdělávání ve zdravotnických oborech v Libyi přispět k modernizaci tamního systému zdravotní péče.

Oceněný vědec dlouhodobě iniciuje a koordinuje spolupráci ZČU s univerzitami a jinými institucemi v Africe, Evropě a USA. Díky jeho aktivitám se uskutečnila řada studentských studijních pobytů v zahraničí, např. v Etiopii, Zambii, Súdánu či Keni.