Za smrt hocha má motorkář platit pokutu a odškodné, dřív ho dvakrát zprostili viny

Soud uznal motorkáře Víta Bareše vinným z usmrcení z nedbalosti a uložil mu peněžitý trest 120 tisíc korun. Dále musí pozůstalým vyplatit 280 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Podle soudu motorkář porušil ustanovení paragrafů ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, například měl dbát zvýšené opatrnosti, chovat se ohleduplně a ukázněně, přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla.

Klatovský soudce Petr Sperk již dříve řekl, že jde o lidskou tragédii, která zasáhla jak pozůstalé, tak i samotného obžalovaného motorkáře Víta Bareše. Toho bude osudný den provázet do konce života. „Ačkoliv se jedná o zbytečnou smrt, není na místě hledat viníka za každou cenu,“ vysvětlil loni v listopadu soudce, proč obžalovaného muže zprostil obžaloby.

S tím se ale neztotožnila žalobkyně. Kdyby totiž motorkář začal včas brzdit, k tragédii by nedošlo, řekl znalec. Podle usnesení krajského soudu, který původní rozsudek zrušil a vrátil případ znovu k projednání okresnímu soudu, nebyla podstatou pochybení motorkáře jeho reakce na devítiletého chlapce, ale měl dostatečně zareagovat už na přicházející skupinu, ve které byly děti.

Podle vyšetřovacího pokusu měl motorkář pět sekund na to, aby se rozmyslel, jak na situaci zareagovat. Pokud by začal brzdit hned, jakmile zahlédl skupinku, mohl tragédii zabránit. Na druhou stranu místo, kde žena s dětmi přecházela, je nepřehledné a k přecházení není vůbec vhodné. Končí zde les a začíná volný prostor, je tam stín. Sražený chlapec byl proto špatně vidět.

Vít Bareš se z dnešního jednání omluvil. Jeho advokát řekl, že klient je z toho, co se stalo, zdrcen. Vinu ale na své straně úplně nespatřuje. „Nicméně bude s tím žít po zbytek života,“ uvedl v listopadu advokát.

Vinu nesou oba, motorkář i babička

Tragická nehoda se stala u obce Čachrov 12. června 2022 odpoledne. Seniorka přecházela spolu s devítiletým vnukem a dalšími třemi nezletilými chlapci ve věku od osmi do třinácti let silnici.

V tu chvíli se na horizontu objevil motorkář. Viděl, že silnici zleva doprava přechází skupinka dětí se ženou táhnoucí vozík. Pustil plyn a začal přibržďovat. Když jej skupinka uviděla, snažili se všichni vozovku přeběhnout. Motorkář na ně zareagoval tím, že se je pokusil objet v protisměru. Jenže chlapec, který přecházel jako poslední, se lekl a zůstal stát přímo v dráze motocyklu. Zemřel na místě.

Školáka srazila motorka v rychlosti přibližně 77 kilometrů v hodině. Znalecký posudek uvádí, že pokud by řidič zpomalil na 40 kilometrů za hodinu, mohl se mu bezpečně vyhnout.

Určitou vinu na smrti chlapce má podle závěru soudu také jeho babička. Měla na chlapce dávat větší pozor. Navíc zvolila pro přechod silnice první třídy špatný způsob. Místo, aby šla s dětmi rovně, namířili si to šikmo. Žena u soudu vysvětlovala, že pokud by šly rovně, ocitly by se na svodidlech. Za usmrcení z nedbalosti dostala vloni podmíněný čtyřměsíční trest se zkušební dobou na jeden rok. I jí hrozily až tři roky vězení.

