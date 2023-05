Plyn zlevnil, teplárny i tak uvažují o štěpce a tepelných čerpadlech

„Na letošek jsme plyn nakoupili za cenu zhruba 2500 korun za MWh, dnes ho na příští rok nakupujeme za zhruba 1300 korun za MWh,“ uvedl jednatel Domažlické správy nemovitostí Miloslav Miler.

Zatímco v roce 2022 lidé v Domažlicích platili za dálkové teplo 550 korun za GJ s DPH, letos je kvůli válce na Ukrajině a následnému zdražení plynu cena tepla 1 430 korun s DPH za GJ. „Máme nakoupený plyn na celý rok 2023, u nás se platby za plyn v průběhu letoška tedy měnit nebudou,“ sdělil Miler.

Podle Milera mohla firma nakupovat za takzvané spotové ceny, kdy se vyčkává na pád cen a pak se nakupuje nebo za jistější ceny forwardové. Šla ale cestou větší jistoty. „Protože spotová cena může být dnes taková a zítra zcela jiná, touto cestou jsme proto nešli. Je to po zkušenosti z roku 2022, kdy se spotová cena plynu pohybovala od 40 euro za MWh do 200 euro,“ popsal Miler.

Plyn bude příští rok výrazně levnější než letos

Firma už tedy začala plyn nakupovat postupně v polovině dubna, cena se zatím pohybovala mezi 1 300 až 1 500 korun za MWh. Loni při nákupu plynu na letošní rok to bylo 2 500 korun za MWh. Dá se tedy očekávat, že příští rok bude teplo výrazně levnější než letos.

Přesnou cenu si ale Miler netroufl odhadnout. Uvedl jen to, že podíl ceny plynu na celkové ceně tepla je 60 procent. „Dále se musí započítat přeprava plus další položky, které reguluje stát a teplárny a ty se jejich ceny dozví na podzim,“ vysvětlil.

Aleš Hrnčál, jednatel společnosti Energie AG Teplo Bohemia, která v Rokycanech zásobuje teplem na 1 500 domácností, uvedl, že od poloviny letošního roku se firma chystá teplo zlevnit. „Zlevnili jsme už od 1. ledna letošního roku díky státnímu zastropování. Cena tepla se snížila ze 1 747 na 1 496 Kč za GJ s DPH, a protože teď nakupujeme plyn za nižší ceny, od poloviny roku se chystáme zlevnit zhruba o 10 procent. Cenu bychom chtěli snížit znovu od ledna příštího roku, ale to je ve stádiu úvah. Všechno záleží na vývoji cen,“ nastínil Hrnčál.

Zatím má firma nakoupenou zhruba polovinu potřebného plynu. Rokycanská teplárna uvažuje o jeho částečné náhradě. Její mateřská hornorakouská společnost Energie AG má totiž podle Hrnčála tendence diverzifikovat zdroje a od plynu se spíše odklonit. „Proto ze strany koncernu probíhá velká analýza našich zdrojů a toho, jak bychom mohli v budoucnosti postupovat,“ sdělil Hrnčál.

Na stole má nyní pro Rokycany tři projekty. Jedním je kotel na štěpku v kotelně u Václava o výkonu 800 kW, který by mohl nahradit menší polovinu celkového výkonu. „Většině z 1 500 domácností v Rokycanech by se v reakci na tuto investici cena tepla minimálně stabilizovala, nebo snížila,“ sdělil Hrnčál.

Výhoda? Lidé začali teplem šetřit

Firma už má zpracovanou studii, záměr už prezentovala městu. „Rádi bychom kotelnu spustili co nejdříve, odhad je do dvou let, záleží na povolovacích procesech,“ přiblížil Hrnčál.

Na kotelně v ulici J. Knihy v Rokycanech se rýsuje projekt tepelných čerpadel. „Nainstalujeme tam tepelná čerpadla jen pro letní provoz. V létě bychom tedy kotelnu odstavili a čerpadla by nám pro tři domy vyráběla teplou vodu. Jde tedy o optimalizace provozu, kdy by se zvýšila efektivita kotelny. Ta je kvůli tomu, že dodává teplou vodu jen pro tři domy, v létě poměrně nízká,“ nastínil Hrnčál.

Podle něj mělo zdražení plynu jedinou výhodu. Lidé začali teplem šetřit. Úsporu odhadl na 15 procent. „Nevíme, kolik procent způsobila teplá zima a co můžeme připsat šetření, ale jisté je, že naši zákazníci si spotřeby plynu nyní víc všímají a lépe s ním hospodaří. To je hodně pozitivní,“ sdělil.