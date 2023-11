Ryby v Padrťském rybníku se nepřikrmují. Je jich méně, zato mají čistější vodu

16:30

Ještě za tmy se dnes sjížděli rybáři do Brd na výlov Dolejšího Padrťského rybníku východně od Plzně. Po sedmé hodině ráno se lovci ponoření po pás ve studené vodě a s lepícím bahnem pod nohama poprvé chopili sítí. S přispěním naháněčů plácajících bidly do vody a lodiček začali za denního světla poprvé zatahovat sítě. Stovky kaprů různých velikostí pak rybáři třídili pod hrází a nakládali do připravených nádrží.