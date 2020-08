Cizince v izolací kvůli covidu vyhodili z ubytovny, odjeli do vlasti

Případ se začal odvíjet minulý týden. Muž a žena dosud patřili k agenturním pracovníkům. Podle personální ředitelky společnosti Borgers Marty Párové se právě chystali nastoupit jako kmenoví zaměstnanci.

Ještě předtím však museli povinně na odběry. Borgers je zavedl pro všechny, kteří přijíždějí z některé rizikové destinace.

„Výsledky testů byly pozitivní, a tudíž byli okamžitě umístěni do izolace. Na základě trasování bylo zjištěno, že osoby obývají ubytovnu v Hrádku a na stejném patře s nimi jsou dva členové jejich rodiny, kteří jsou zaměstnáni v Borgers CS, konkrétně v závodě Hrádek,“ přiblížila Párová.

Doplnila, že rovněž příbuzní podstoupili testy, které u nich nákazu nepotvrdily. Nadále zůstávají v karanténě, po jejím skončení absolvují druhé odběry.

Problém ale nastal na ubytovně, která se nachází v ulici U Svobodáren. Nemocní Bulhaři právě kvůli koronaviru museli prostor neprodleně opustit. „Ano, byli vyhozeni. Prostě se to stalo. Já jsem vedoucí. Jsme soukromá společnost, pouze my rozhodujeme o tom, kdo na ubytování bude. Nechápu, co jsem udělal špatně,“ zdůraznil Stanislav Kotyza z firmy Promabyt.

Podle šéfa krajské hygienické stanice Přemysla Tomašuka však dvojice měla zůstat v izolaci. „Platí pro ně povinnost zdržovat se v místě izolace, což je v této záležitosti ubytovna. Nemocní by neměli chodit ven, pouze v nezbytných případech, jako je třeba návštěva lékaře,“ nastínil šéf.

O přesunech nakažených či podobných změnách musí vždy rozhodnout hygiena. „Dostali jsme echo, že cizinci byli vykázáni, a tak jsme upozornili policii,“ dodal Tomašuk.

Mluvčí rokycanské policie Hana Kroftová sdělila, že po muži, ročník 69, a o pět let mladší ženě skutečně pátrali. „Oznámení jsme přijali jedenáctého srpna. Prověřili jsme všechny ubytovny v okrese, nádraží a další místa. Z dosavadního šetření vyplývá, že dotyční vycestovali mimo Českou republiku, pravděpodobně do svého trvalého bydliště,“ upřesnila.

V Borgersu se objevil koronavirus už v červenci. Do firmy přinesl covid-19 jeden muž, který se 11. července zúčastnil oslavy v pražském klubu Techtle Mechtle. Od něj onemocněl jeho kolega, který sice na stejné akci nebyl, ale byl s dotyčným v přímém kontaktu.