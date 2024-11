Školáci brutálně utýrali kočku. Píchali ji kudlou a strkali kameny do tlamy

Chlapci ve věku 9 a 11 let si volně pobíhající kočku na sídlišti v Boru u Tachova vyhlédli na jaře 2022. Společně ji utýrali k smrti.

Sice neexistují žádní svědci brutálního týrání, ale sami školáci popsali, co zvířeti udělali. „Kočku bili, vzali na ni klacky, mrskli s ní o zem, strkali jí do tlamy kameny a píchali kudlou do boku,“ popsala otřesné týrání soudkyně Michaela Řezníčková.

Proč to chlapci udělali, nedokázali vysvětlit. I pro soudkyni byl způsob provedení značně drastický. Dětský psychiatr u hochů ale žádnou poruchu nezjistil. Za jejich jednáním je podle všeho špatná výchova v rodině.

Protože oba chlapci měli v minulosti problémy ve škole a s ohledem na problémy v rodinách, kde žili, nařídil jim soud již dříve v opatrovnickém řízení výchovu v diagnostickém ústavu. Podle serveru Novinky.cz jsou tam už rok.

„Po tomto výchovném opatření jsem už jen uložila napomenutí s výstrahou a dohled probačního úředníka,“ vysvětlila soudkyně. Probační úředník bude chování hochů sledovat až do jejich věku 18 let.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o nezletilé, soud mohl o případu informovat až nyní, kdy je případ pravomocně skončený. Problém byl s doručením rozsudku jejich zákonným zástupcům.