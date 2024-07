Bohemia Sekt slaví úspěch, šumivá vína z Plzence předčila i francouzské sekty

„Máme vybrané soutěže, které svými víny obsazujeme pravidelně a tato patří určitě mezi nejnáročnější. O to větší úspěch to pro nás je,“ podělil se o nebývalý úspěch Josef Švéda, enolog a hlavní sklepmistr Bohemia Sektu.

Dobrou zprávou pro milovníky vína zajisté je, že si na oceněných značkách mohou sami pochutnat, najdou je totiž i v běžné maloobchodní distribuci.

Soutěž má čtyři sekce, ve kterých vybraní novináři a degustátoři hodnotili vína různého typu z celého světa od Jižní Ameriky až po Čínu. Do poslední části věnované výhradně šumivým vínům poslali specialisté z Bohemia Sektu sedm vzorků a šest z nich hodnotitelé odměnili medailí.

Degustátoři udělili vzorkům ze staroplzeneckého podniku pět zlatých medailí a jednu stříbrnou. „Ty zlaté konkrétně za Bohemia Sekt Prestige brut 2017 a 2021, Bohemia Sekt Prestige Chardonnay Brut 2019 a 2020 a Bohemia Sekt Prestige 36 brut 2019. V rámci kola věnovaného rosé vínům získal Bohemia Sekt Prestige rosé brut 2021 také zlatou medaili,“ vyjmenoval Švéda.

Bohemia Sekt se snaží udržet vysokou kvalitu svých značek tak, aby byla šumivá vína osobitá a pro konečné spotřebitele zajímavá.

„Například ročník 2019 si pamatujeme jako rok plnějších, extraktivnějších vín, rok 2021 byl pro změnu výrazný v aromatice, v komplexnosti a celkovém výrazu. S vínem pracuji už přes třicet let, a právě díky zkušenostem načerpaným z jednotlivých ročníků je možné se při tvorbě základních cuvée pokusit využít vína co nejlépe a vytvořit základ pro budoucí sekt. Na vínu je krásné, že je stále co poznávat a každý rok je výzva, jak ho uchopit,“ podotkl Švéda.

Bohemia Sekt uspěl před produkčně silnějšími evropskými zeměmi, jako je například Francie, i producenty ze Severní a Jižní Ameriky. „Morava je nejenže krásná, ale zdejší podnebí a podmínky nám umožňují pracovat se skvělou surovinou a kvalitu našich sektů do budoucna ještě zvyšovat a dostávat je mezi víc a víc milovníků vína,“ plánuje Švéda.

Soutěž Concours Mondial de Bruxelles je v Česku známá mimo jiné díky tomu, že putuje. Každý rok se totiž koná v jiném místě na světě, aby se mohli degustátoři, novináři i světoví obchodníci s vínem pokaždé podrobně seznámit také s novým regionem. Letošní sektovou sekci tak hostilo italské město Alghero.

