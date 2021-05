Udělala mě šťastným, miluju ji. Za pobodání družky dostal muž vězení

Přestože muž před třemi roky skončil v nemocnici na psychiatrii a poté začal brát léky na potlačení depresí a halucinací, znalkyně z oboru psychologie a psychiatrie nyní vyloučily, že by muž měl nějaké psychiatrické onemocnění.



„V den spáchání skutku netrpěl psychotickými stavy,“ řekla před soudem znalkyně prostřednictvím videokonference.

„Tento příběh je o problematickém soužití, podezírání z nevěry, i o penězích. V ten den se měl obžalovaný odstěhovat. To byla emočně složitá situace. Dostal se do frustrace a nevěděl, jak má reagovat. Při dlouhodobé zátěži může jednat impulzivně. Podle všeho útok neplánoval,“ uvedla znalkyně s tím, že muž v osudný den nebyl v těžké depresi.

Trest nakonec nepadl za vraždu

Obžalovaný poté, co družku bodl do břicha nožem dlouhým 19,5 centimetru, odešel před dům a čekal na policii. Když příslušníci přijeli, řekl jim: „Vy asi čekáte na mě.“ Podle znalkyně toto jednání vylučuje, že by muže ovládly bludy.

Za pokus o vraždu byl ohrožen sazbou od 10 do 18 let. Státní zástupce pro něj navrhoval nepodmíněný trest při spodní hranici. „Každý rozumně uvažující člověk ví, že když nožem útočí na oblast břicha, musí si být vědom, že tam jsou důležité orgány,“ odůvodnil navrhovanou výši trestu státní zástupce Jiří Richtr.

Podle obhájce šlo o nešťastnou událost a vyloučil, že by šlo o úmysl ženě ublížit, natož ji usmrtit.



„Obžalovaný všeho velmi lituje, zaslal poškozené omluvný dopis,“ popsal obhájce. Nesouhlasil se závěrem znalkyň, které zpochybnili diagnózu zjištěnou během mužova pobytu v nemocnici. Navrhoval proto buď mimořádně nízký trest za pokus o vraždu, nebo skutek překvalifikovat.

Soudce nakonec čin překvalifikoval na pokus o těžké ublížení na zdraví a odsoudil obžalovaného k nepodmíněnému trestu v délce osm a půl roku. Dále musí zaplatit zdravotní pojišťovně 378 tisíc korun, ministerstvu spravedlnosti 50 tisíc, poškozené jako bolestné 136 tisíc a jako nemajetkovou škodu sto tisíc.

„Nešlo o cílený a přesně mířený útok, proto byl skutek překvalifikován na těžké ublížení na zdraví, kde je sazba osm až šestnáct let. Polehčující okolností je to, že obžalovaný byl do té doby bezúhonný. Přitěžuje mu, že se dopustil skutku vůči osobě blízké, se kterou sdílel společný byt. Proto nebyl trest na samé spodní hranici trestní sazby,“ odůvodnil soudce.

Soudce se zabýval také otázkou příčetnosti. Muž měl po činu u sebe očkovací průkaz, vojenský list a oddací list. „To by u sebe neměl člověk, který by byl lidově řečeno mimo,“ uzavřel soudce.

Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání.

„Chtěl jsem si rozkrojit housku“

„Je mi upřímně líto, že jsem poškozené způsobil zranění. Moc dobře vím, že jsem jí nechtěl zranit, byla to nešťastná náhoda. Stále se mi líbí, udělala mě šťastným, naučila mě, že život není jen o tom, chodit do práce a domů, ale že se může užívat podle svých možností a schopností,“ řekl obžalovaný s přiznáním, že ženu stále miluje.

Z osudného dne si údajně nic nepamatuje, jen že si chtěl k večeři rozkrojit housku.



„Pamatuji si, že paní (družka) volala záchrannou službu. Říkala něco o tom, že má o mě strach, že si chci něco udělat. Probral jsem se až před barákem,“ prohlásil obžalovaný v dubnu u Krajského soudu v Plzni.

Incident se odehrál v bytě v plzeňské části Slovany loni na konci prázdnin. Nůž přeťal ženě chrupavčitou část žebra a poranil jí játra. Poškozená ztratila velké množství krve. Život jí zachránila rychlá operace.

Bývalá družka má z muže velký strach. Svého druha ale velmi milovala. Prožili spolu sedm let, před třemi lety skončil muž v nemocnici na psychiatrii a život s ním se změnil.



Z veselého muže se stal žárlivec

„Býval veselý, povídavý, byla s ním zábava. Když se nemoc začala projevovat, byl najednou žárlivý. Tvrdil, že jej podvádím, že mám chlapa schovaného v šuplíku,“ vzpomínala žena.

Když muž po návratu z nemocnice bral léky, bylo podle jeho bývalé družky vše v pořádku. Chodila s ním i na kontroly k psychiatrovi. Loni se ale jeho chování začalo měnit. Najednou byl nemluvný, hodiny vydržel koukat do jednoho místa. Žena zjistila, že přestal brát předepsané léky.

V ten den na konci loňských prázdnin byl podle ní obžalovaný zase nemluvný. I když byl v pracovní neschopnosti, večer se oblékl a připravil si batoh, který nosil do práce. Pak jí volal mužův syn, že má strach, aby si táta něco neudělal, protože mu psal divné zprávy.

„Já mu říkala, že se o něj bojím, protože nemluví. Druhův syn chtěl, abych zavolala sanitku. Muž mezitím odešel do kuchyně. Vytočila jsem záchrannou službu a šla do kuchyně. Rukou jsem ho pohladila po zádech. On se najednou otočil,“ vzpomínala žena. Myslela si, že se muž uklidnil a že ji objímá. On ji ale bodl do břicha.

