Bojíme se o práci, říkají učitelé. Zastali se ředitelky odvolané kvůli šikaně

„Chodíme do práce s bolavými břichy. Všichni se bojí o práci. Začínají se totiž dávat výpovědi. Kdo měl smlouvu na dobu určitou, je v nejistotě. Už to na nás vidí i děti.“ Tak jedna z učitelek popisuje atmosféru v Základní škole v Blovicích.

Odtud totiž rada města nedávno odvolala ředitelku Dagmar Hitkovou kvůli šikaně třináctileté dívky, ale obratem se za ni postavilo 43 ze 60 pedagogických pracovníků. Ti poslali starostovi petici, že nesouhlasí s jejím odvoláním.

Vedení města ale poukazuje na zprávu České školní inspekce (ČŠI), která šikanu ve škole šetřila. Podle inspekce ji škola řešila neefektivně. Bývalé vedení školy s tím ale nesouhlasí.

Šetření šikany ze strany policie, při kterém mělo docházet k brutálním sexuálním atakům ze strany spolužáků dívky, zatím není u konce.

Strach z vyhazovů

Učitelka také uvedla, že kolegyně, která je na škole 30 let, byla oslovena, jestli nepůjde do předčasného důchodu, že ji ve škole nepotřebují. „Vím také o vytýkacím dopisu pro jednoho učitele. Mysleli jsme si, že dočasné vedení nic tak závažného řešit nebude,“ posteskla si učitelka, která nechce být kvůli strachu o práci jmenována, ale redakce její jméno zná.

Vedení školy nekomunikuje. „S dotazy se obracejte na zřizovatele,“ sdělila spolupracovnice dočasné ředitelky školy redaktorce MF DNES.

Místostarosta Blovic Michal Hodek uvedl, že situace ve škole se zklidnila. „Normálně se tam učí, řešíme ve škole i projekty IT zasíťování, a to s učitelkou, která byla na straně bývalé ředitelky a normálně to funguje. Je to dobře, protože mezi odvoláním a jmenováním nové bylo trochu bezvládí. Máme informace ze školy i formou nestranných pozorovatelů,“ líčí Hodek.

O žádných vytýkacích dopisech prý nic neví, ale dodává, že nová ředitelka pravomoci omezené nemá a výpovědi tedy dávat může. „Nemůžeme garantovat stoprocentní spokojenost, ale že by tam bylo nějaké vzbouření, to nepozorujeme,“ dodává Hodek.

Situaci měla zklidnit panelová diskuse, která po Velikonocích ve škole proběhla. „Padlo tam, že máme zákaz mluvit s médii, a komu se to nelíbí, že může jít. Připadala jsem si jako v 50. letech, protože padlo i to, že vědí, kdo petici učitelů zastávající se bývalé ředitelky Hitkové podepsal, ale nebudou těmto lidem dělat potíže,“ popsala učitelka.

Situaci komentují jen zaujatí rodiče, myslí si jeden z otců

Otec dívky, která chodí na druhý stupeň a který s ohledem na dceru nechtěl být jmenován, sdělil, že ředitelka Hitková se snažila o moderní školu, kde se dětem naslouchá a kde se dětem snaží pomoci. „Šikana tam byla za minulé ředitelky, akorát jsme si v podmínkách, jaké tam vládly, nedovolili něco komentovat, protože se to obracelo proti dětem přes učitele. Proto nás mrzí, že ředitelku vyhodili, a to, co se tam snažila vybudovat, přišlo vniveč,“ sdělil nespokojený otec.

„Je spousta spokojených rodičů, kteří nic neříkají, situaci ve škole komentují blázni, zaujatí rodiče. Když se spokojení rodiče za odvolanou ředitelku nepostaví, nemá šanci na očištění,“ podotkl otec, který zároveň chválí školní poradenské centrum.

„Když tam s dětmi mluvili, dostávali se i na téma ne úplně vhodného chování učitelů k dětem. Týkalo se to těch, kteří je třeba veřejně zesměšňovali před celou třídou, a tím startovali šikanu, na kterou se nabalovala šikana dětí, když učitelé ze třídy o přestávce odešli. Pak dítě šikanované před tím učitelem dorazili,“ dodal.

„S dcerou jsem na poradenské pracoviště docházel, dělali z toho zápisy a začali s pedagogy narovnávat jejich chování k dětem. Ti, kteří se nechtěli přizpůsobit tomu, že už není rok 1985, ale 2023 a oni by měli učit trochu jiným stylem, ze školy odešli a situace se zlepšila,“ nastínil otec.

Přechodně jmenovaná ředitelka Jolana Rundová je učitelka, která v ZŠ Blovice učí 35 let. Ta jmenovala nové zástupce, jedním z nich je Růžena Kohoutová – bývalá ředitelka, která šla před dvěma lety do důchodu a teď se do školy vrátila. Stejně tak se vrátila i bývalá zástupkyně Václava Kopecká.

Na novou ředitelku či ředitele ZŠ už bylo vypsáno výběrové řízení. Nabídky mohou přicházet do konce května. Podle Hodka by bylo nejlepší, kdyby do čela přišel nový člověk zvenčí, který by neměl vazby na školu a udělal by ve škole pořádek. „Může se ale přihlásit kdokoli, třeba i z učitelského sboru nebo bývalá ředitelka, ale bude záležet na výběrové komisi,“ sdělil místostarosta.

Tajemník městského úřadu v Blovicích Václav Kybic již dříve uvedl, že pro radu města byla před odvoláním ředitelky stěžejní zpráva ČŠI, která popsala pochybení a také to, že šikana ve škole se projednávala na zhruba šesti posledních zastupitelstvech města.