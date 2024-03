Ředitelka školy šikanu roky přehlíží, odvolejte ji, žádají v petici naštvaní rodiče

Petici během deseti dní podepsalo téměř 420 lidí a její autoři ji poslali zřizovateli školy, městu Blovice. Žádají v ní nejen odvolání ředitelky Dagmar Hitkové, ale i vedoucí školního poradenského centra Ireny Říhové.

Podle autorů petice obě dlouhodobě přehlížely a bagatelizovaly stížnosti rodičů ohledně chování některých žáků. „Dlouhodobé neřešení problémů negativně ovlivňuje klima školy a psychiku dětí. Snižuje jejich motivaci k učení a dosahování dobrých studijních výsledků,“ stojí v petici.

Pod vedením dosavadní ředitelky přišla škola o dlouholeté zkušené pedagogy, kteří dobrovolně ukončili svůj pracovní poměr. Škola tím ztrácí dobrou pověst a rodiče dávají děti jinam. „Poslední kapkou jsou tři nejaktuálnější případy šikany na škole, které obě ženy dlouho přehlížely a neřešily,“ pokračují autoři petice.

Tím mají na mysli i nedávno zveřejněný případ brutální šikany třináctileté dívky. Spolužák a dvě dívky ji nutili dělat úchylné sexuální věci. Dívku podle její výpovědi dva roky mlátili, osahávali na prsou i přirození, přičemž musela vydávat zvuky jako při orgasmu nebo klečet a své trýznitele odprošovat. A vyhrožovali jí, že „jestli cekne, ztřískají ji nebo jí zabijou psa“. A to je jen malá část toho, čím vším ji během dvou let trýznili.

Do třídy přišel agresivní spolužák

Podle spoluautora petice Martina Truhláře škola o dlouhodobé šikaně věděla a neřešila ji. Sám má v blovické škole dvě děti. Se šikanou se setkala i jeho dcera.

„Není to jen ve třídě mé dcery, je to i jinde. Dcera chodí do šesté třídy. Od září tam mají nového spolužáka, který je agresivní. Vystřídal už několik základek. Má asistentku, která ho nezvládá. Dceru mlátil do hlavy a břicha, ztrácí brýle. Nechce chodit do školy, bolí jí hlava, břicho. Byli jsme s ní už na vyšetření a potvrdilo se, že to má psychické,“ řekl MF DNES Martin Truhlář.

Dodal, že problém řešil i se školou a proběhlo jakési sezení s učiteli, ale nic se nezměnilo. Nakonec podal trestní oznámení. „My se nevzdáme, využijeme každé možnosti, například se obrátíme na ombudsmana. Učitelky šikanu ve škole prostě nezvládají. Do doby, kdy tam byla bývalá ředitelka, která pak odešla do důchodu, se ve škole nic nedělo,“ uzavřel rozlobený otec.

Jeho slova potvrdila další z maminek. „Šikana je tam dlouhodobý problém, to se obecně ví. Když jsme si stěžovali, ututlalo se to,“ tvrdí žena. Další se svěřila, že v páté třídě přeřadila syna na jinou školu, protože také mluvil o šikaně, a když se zmínila kantorům, nebrali ji vážně.

V dalším případě učitelky na možnou šikanu odpověděly rodičům, že je dívka přecitlivělá a introvertní a že se nejedná o šikanu. Matka ji raději dala jinam.

Trestní stíhání 15letého je ze zákona nepřípustné

Podle jednoho z otců nedávno učitelka řekla ve škole žákům, aby rodičům slova o šikaně na škole nevěřili, protože se tam nic neděje. Na zastupitelstvu města i na radě města se přitom o šikaně už na podzim mluvilo.

Policie případ brutálního šikanování třináctileté dívky prověřuje, ale protože v něm figurují osoby mladší 15 let, probíhá trestní řízení a také s ohledem na to, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci, nebude poskytovat žádné bližší informace.

Policejní mluvčí Iva Vršecká jen potvrdila, že policejní orgán nemůže zahájit trestní stíhání osoby mladší 15 let, což je ze zákona nepřípustné. „Takovýmito případy se ale dále zabývají soudy pro mládež,“ uvedla s ohledem na podané trestní oznámení Martina Truhláře.

Ředitelka školy se na středečním zasedání zastupitelstva Blovic, jehož je členkou a kde se šikana i podaná petice za velké účasti veřejnosti projednávala, odmítla k celé záležitosti vyjádřit. Oznámila pouze, že škole bylo v letošním školním roce oznámeno od rodičů osm případů šikany. „Z toho šest bylo vyhodnoceno jako rizikové chování. Nejen s těmito žáky nadále pracujeme, udělili jsme kázeňská opatření. Dva případy jsme oznámili policii,“ zaznamenal server Novinky.cz informaci z jednání zastupitelstva.

Na jednání dorazily nejen rodiče, ale i bývalí žáci školy. Ti potvrdili, že k šikaně docházelo, ale učitelé informace nebrali vážně.

„Ty věci se staly, o tom, jestli to byla něčí chyba, nechci spekulovat. Mně jde o to, aby se situace zklidnila, zatím nevím, jestli se zklidní odvoláním ředitelky,“ nastínil starosta města Robert Zelenka.

Uvedl, že zastupitelstvo vzalo petici rodičů na vědomí. „Touto věcí se bude zabývat rada města, která musí o průběhu jednání do měsíce informovat zastupitelstvo a navrhnout další postup typu odvolání ředitelky či setrvání nebo jiné řešení,“ sdělil starosta s tím, že budou jako první informovat rodiče žáků, kterých se to týká.

Výhodou je podle něj to, že v radě je dlouholetý ředitel gymnázia Pavel Vlach. „Máme tam i dva ředitele středních a základních škol, je tam i ředitelka domu dětí a mládeže,“ sdělil Zelenka.

Pokud se nestane brutální čin, rozhodnutí je na straně rodičů

Problém je podle něj také odrazem současné legislativy a systému nastavení, který začal inkluzí. Kantor má podle něj jen omezené kompetence v případě, kdy je ve třídě třeba žák, který se chová agresivně k ostatním.

„Tyto případy jsou identifikovány, dějí se všude, ale problém je v tom, že škola může udělit žákovi napomenutí, důtku, může komunikovat s rodiči, spolupracovat se speciálním psychologickým centrem či OSPODem, ale všechny tyto instituce mají pouze doporučující možnosti. Pokud se nestane brutální čin, rozhodnutí je na straně rodičů,“ nastínil Zelenka.

„Když rodič trvá na tom, aby jeho dítě chodilo do konkrétní školy, na což má podle legislativy právo, učitel s tím prakticky nic nemůže udělat a pokud spádově do školy patří, musí zde dochodit školní docházku,“ sdělil starosta.

Šikanu šetří školní inspekce

Česká školní inspekce provedla ve škole šetření, závěrečnou zprávu už odeslala škole a zřizovateli, ten má možnost se vyjádřit v případě, že s nějakým nálezem nesouhlasí nebo má informace, které by do případu mohly vnést nové světlo.

„Pak bude zpráva definitivní,“ sdělil náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář. Zpráva bude ale s ohledem na osobní údaje neveřejná.

Uvedl, že škola měla preventivní program, který aplikovala a předpokládala, že bude účinný, ale účinnost žádným způsobem nezjišťovala. „To je jako kdyby někdo chodil do školy a nic se nenaučil. Krok prověření efektivity tedy škola podcenila, což se stává dost často,“ poznamenal náměstek s tím, že program nemohl být účinný, když se šikanu nepodařilo zastavit v prvotních fázích a přetrvávala.

Základem podle něj je podchytit šikanu v počátku, aby se nerozjela, protože děti pak berou šikanu jako tolerovaný jev a přidají se. „Zkrátka agresor to bere tak, že ho nikdo nezastaví a oběť tak, že se jí nikdo nezastane a přidají se další děti a ubližují jiným dětem, berou to jako vzor chování. To se týká dětí, které by to jinak vůbec nenapadlo,“ popsal Kovář.

Správný postup by podle něj byl, kdyby škola zajistila spolupráci s externím subjektem jako je třeba nezisková organizace, policie nebo někým, kdo poskytuje preventivní programy a je pro děti vyšší autoritou, pokud to škola nezvládala.

Na otázku, jestli by ředitelku odvolal, uvedl, že ředitelka nezvládla situaci z hlediska komunikace k veřejnosti a rodičům. „Ona mlčí a veřejnost si myslí, že to neřeší. Nedůvěra tam je, to se nezmění, je to špatná situace,“ poznamenal.

„Z mého pohledu neukázala, že si je vědoma toho, že situace nebyla vyřešená, že nastala chyba a že se to pokusí vyřešit. Cítím, že je její setrvání zřejmě neudržitelné, ale to je věc zřizovatele,“ uvedl Kovář. Podle něj vše komplikuje i to, že situace je zpolitizovaná, protože ředitelka školy je také zastupitelka, a tedy členka vládnoucího seskupení na radnici.