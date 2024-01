Zima plní azyl určený pro bezdomovce, depo je s ohledem na počasí zavřené

Do bývalého depa mohou bezdomovci pouze na noc, pokud je mráz tři dny tři stupně pod nulou.

Například poslední sobotu byla ale i v důsledku větru velmi nepříjemná zima i přes den a nocoviště se uzavřelo ráno a večer už neotevřelo. Město zatím ale neplánuje na režimu provozu nic měnit a neuvažuje o zmírnění pravidel nebo možnosti otevření i ve dne.

Nicméně někteří lidé se zkušenostmi s provozem krizového dočasného ubytování bezdomovců se domnívají, že je na místě v případě nepříznivých podmínek systém upravit.

Například Michaela Stehlíková z neziskové organice Tady a teď si myslí, že režim opakovaného otevírání a zavírání nouzového nocoviště není úplně šťastný. „Navíc může být třeba na nule, vlhko a vítr, což je pro bezdomovce horší, než kdyby byly třeba tři pod nulou,“ řekla.

Tvrdí, že její organizace měla zájem nocoviště provozovat od listopadu do března v nepřetržitém provozu. „Ale na to by nestačily peníze, které na ten účel město vyhradilo,“ uvedla.

Město o úpravě režimu krizového nocoviště zatím neuvažuje

Připomenula, že když město kvůli mrazům v únoru 2021 poprvé otevřelo krizový azyl pro bezdomovce v bývalém depu, byl tam celodenní provoz po dobu téměř tří týdnů. „Chápu, že si město muselo stanovit nějaká pravidla, ale bylo dobré brát ohled například na to, že vlhká zima může udělat mnohem větší paseku než suchý mráz,“ konstatovala.

Upozornila, že bezdomovci se většinou potýkají se zdravotními problémy, a pokud zima trvá delší čas jako nyní, jejich stav se zhoršuje.

Radní Plzně pro sociální bydlení Světlana Budková ze STAN sdělila, že město zatím o úpravě režimu krizového nocoviště neuvažuje. „Zimní nouzové útočiště je doplněk služby Domova svatého Františka, kde je kromě noclehárny a azylového domu též nízkoprahové denní centrum,“ uvedla Budková. Podle radní je kapacita denního centra 60 osob a denně se tam vystřídá více než sto lidí.

„Pracujeme na vytvoření dalších nízkoprahových denních center, prioritou je nízkoprahové denní centrum pro ženy v Cukrovarské ulici,“ argumentuje radní.

Šéf kontrolního výboru zastupitelstva David Šlouf z ODS, který se o problematiku bezdomovců v minulosti staral, se domnívá, že provoz krizového nocoviště by mohl zohledňovat aktuální situaci. „Peněz na to mají dost a jde v podstatě o politické rozhodnutí a zadání požadavku ze strany města. Umím si představit, že v nějakých případech by se systém upravil s ohledem na situaci. Neviděl bych v tom žádný problém. Prostor na to má město připravený,“ prohlásil.

Vedoucí charitního Domova svatého Františka Džemal Gërbani řekl, že zařízení má standardní kapacitu 56 lůžek. „Ale na zimu otevíráme ještě záložní kapacitu se 45 lůžky,“ řekl. Tvrdí, že v nejmrazivějších dnech, kdy se otevřelo nocoviště v bývalém depu, bylo v Domově svatého Františka obsazeno kolem 80 lůžek.

Džemal Gërbani připustil, že azyl v bývalém depu zpravidla volí lidé, kteří z různých důvodů do Domova svatého Františka nechtějí, protože tam jsou mírnější nároky spojené s ubytováním. Například na míru požitého alkoholu.

