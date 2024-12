Opilý bezdomovec v sadech na lavičce smrtelně bodl družku. Nevnímal jsem, tvrdí

Desetiletý trest zatím není pravomocný, soud muže poslal do věznice se zvýšenou ostrahou. Obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání.

Součástí trestu je i vyhoštění z České republiky na dobu deseti let a propadnutí nože, se kterým družku bodl. Její sestře, která zaplatila pohřeb, musí uhradit 2 846 eur.

Podle státního zástupce Milana Pózela obžalovaný muž 7. května kolem třetí hodiny odpoledne v Křižíkových sadech v Plzni pod vlivem alkoholu a po předchozí hádce čtyřiačtyřicetiletou ženu bodl nožem s čepelí dlouhou devět centimetrů do břicha a pak odešel. Zraněná žena o den později v nemocnici zemřela.

Státní zástupce navrhoval pro obžalovaného muže ze Slovenska nepodmíněný trest v délce 14 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a trest vyhoštění na dobu 10 let. Za vraždu mu hrozilo od 10 do 18 let.

Podle obhájce byl navrhovaný trest nepřiměřeně přísný a domnívá se, že by stačil trest těsně nad spodní hranicí sazby. „Je si vědom, co spáchal. Mrzí ho to a lituje, že zmařil lidský život. Vztah mezi oběma nebyl růžový, nebyl bez mráčku. Byly okolnosti, nad kterými se můžeme pozastavit, ale fungoval v těžkých podmínkách, snažil se dostat z ulice, hledal si zaměstnání, snažil sebe i poškozenou dostat z ulice. Měli na dalších pět let zajištěnou práci a ubytování ve Chválenicích,“ rozporoval obhájce Ondřej Faist.

Sedmatřicetiletý Štefan Tkačík dnes u soudu prohlásil, že je vinný. Tvrdí ale, že ženu nechtěl zabít. Kvůli opilosti prý nevnímal, co dělá.

Štefan Tkačík v České republice žije 14 let a se zemřelou Danou se seznámil zhruba před třemi roky, byli partneři. Oba se pohybovali v komunitě lidí bez domova. Dvojice se často hádala a družka od Tkačíka i často odcházela.

„Když jsme spolu začali chodit, bydlel jsem v Plzni ve stanu u fotbalového stadionu. Žili jsme tam spolu. Pak jsme se přestěhovali do Chválenic,“ popsal Tkačík s tím, že občas měl nějakou brigádu.

Když žil na ulici, pil alkohol denně, zejména tvrdý. Přiznal, že když toho vypil víc, měl stavy, že si nic nepamatoval. Z alkoholismu se ale vyučený kuchař – číšník neléčil.

Den před činem údajně dostal výplatu, tak si s Danou udělali hezký večer a popíjeli. Jenže se zase pohádali. Ráno si dokoupil pivo a pokračoval v pití alkoholu i po příjezdu do Plzně. I tam se dvojice pohádala.

Podle znalce muž netrpí a ani netrpěl v době činu žádnou duševní poruchou ani chorobou. Jakmile začne pít, ztrácí ale nad situací kontrolu. „Má kritéria závislosti na alkoholu ve stavu středně těžké a těžké opilosti,“ zaznělo dnes u soudu.

Kriminalisté vyšetřují napadení ženy v centru Plzně (7. 5. 2024)