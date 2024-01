Jsou tady lidi, kteří vám chtějí pomoct, chválí muž pobyt v azylovém domě

Mezi prvními klienty domu Patronus byl muž, který místo svého jména raději uvádí přezdívku Pavel Danny Art. Své současné dočasné bydliště si pochvaluje. Zamlouvá se mu, že klienti dosud platili za pobyt 170 korun denně. Stravu si zajišťují sami.

„Jde o to, že tady je to hodně levný. Je to sice malinký, ale na druhé straně tady máme možnost nějakých aktivit. Jsou tady kuchyně a můžeme si uvařit,“ vysvětluje muž. Tvrdí, že se celý život pohybuje v prostředí rockových muzikantů a s tím zřejmě souvisí jeho image – džínová vesta, kožený klobouk, černě podmalované oči a černě nalakované nehty. Tvrdí, že bezdomovcem nikdy nebyl a do problémů se dostal po rozchodu se svou přítelkyní.

Potom si podal žádost o přijetí do domu Patronus. „Tady je to výhodný, jsou tady lidi, kteří vám chtějí pomoct,“ říká. Prý není závislý na alkoholu a nemusí ho pít každý den. Nicméně připouští, že často mluví s adiktoložkou, tedy odbornicí na závislosti. „Je se mnou spokojená. U mě není problém, že bych byl závislej,“ ujišťuje a upozorňuje, že když si někdo po práci zajde na pivo, také nemusí být alkoholik.

Poukazuje na to, že vůbec nepije tvrdý alkohol. „Ten je tady zakázaný, ale já nemusím pít tvrdej alkohol, to znamená, že já nejsem závislej.“ Zároveň ovšem uvádí, že tip na možnost využít dům Patronus dostal, protože „jsem si občas pivo dal“. S adiktoložkou prý mluví, protože ho to baví.

Pavel Danny Art si uvědomuje, že Patronus jeho bydlení neřeší nastálo. Smlouvu má na rok a prodloužení je možné na tři měsíce. Rád by si tedy časem ve městě sehnal nájemní bydlení.

V domě žijí převážně muži

Azylový dům Patronus se otevřel v září 2023. Ředitelka domu Petra Drvotová řekla, že za pár měsíců se podařilo zajistit personál i naplnit kapacitu služby. Připomíná, že práce s uživateli se zaměřuje na pomoc, která by měla vést ke zmírnění jejich nepříznivé životní situace. „Spolupráce s uživateli obnáší také podporu při smysluplném trávení volného času, posílení pracovních schopností a upevnění dalších dovedností. V neposlední řadě pracujeme s uživateli na porozumění a kontrole jejich problémového užívání alkoholu,“ uvedla.

Podporu uživatelům zajišťuje odborný personál od pracovníků v sociálních službách přes zdravotní sestru až po adiktologa. Podle ředitelky je kapacita 26 míst přibližně od poloviny prosince obsazená. „Od září využilo službu azylového domu Patronus třicet osob. Převážně se jedná o muže. Žen máme ve službě šest. Odpovídá to skutečnosti, že mezi lidmi bez domova je obecně více mužů. Aktuální věkový průměr našich uživatelů je 52 – 53 let,“ popsala Petra Drvotová.

Poptávka služeb azylového domu převyšuje nabídku. Nyní je v pořadníku 17 čekajících zájemců. Vzhledem k tomu, že smlouvu o ubytování mají uživatelé podepsanou na rok, dá se předpokládat, že teď po naplnění kapacity bude čekací doba na uvolnění místa delší.

Poptávka převyšuje nabídku

Většina klientů domu Patronus je z Plzně a ostatní především z dalších oblastí kraje. Od otevření azylového domu službu opustili čtyři uživatelé. Ve dvou případech se jednalo o ukončení služby ze strany provozovatele z důvodu závažného porušení pravidel domovního řádu a narušování soužití s ostatními uživateli. „Není to ale situace, se kterou se předem nepočítá. Ne každému člověku vyhovuje komunitní soužití, kdy se podílí na chodu celé služby a neustále se nejen potkává, ale vlastně i částečně žije s dalšími 25 lidmi, a to za stálé přítomnosti zaměstnanců azylového domu,“ vysvětlila ředitelka.

Další dva uživatelé neopustili azylový dům kvůli režimu. Jeden byl z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dlouhodobě hospitalizován v léčebně dlouhodobě nemocných a druhému se podařilo najít komerční bydlení.

Podle Petry Drvotové je provoz zařízení úspěšný. „Uživatelé začínají aktivně řešit svůj dlouhodobě zhoršený zdravotní stav, další se učí novým dovednostem, jako je například péče o prostor, ve kterém žijí, jiní zase na sobě pracují ve smyslu větší sebereflexe chování, které může být obtěžující pro jejich okolí,“ popisuje.

Tvrdí, že některým uživatelům se daří snižovat množství vypitého alkoholu, jeden se dokonce již přihlásil na léčbu závislosti. „Může se to zdát jako malé úspěchy, ale pro naše uživatele i nás jsou velké. Už jen samotné rozhodnutí našich uživatelů, kteří byli i více než deset let na ulici, najednou jít do sociální služby a s někým spolužít, je obrovský krok,“ konstatovala ředitelka.

