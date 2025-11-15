Pavla Kocourková získala nejvyšší belgické vyznamenání. Věnuje se veteránům

Pozvánka na letošní slavnostní recepci na Velvyslanectví Belgie v Praze u příležitosti státního svátku King’s Day nebyla pro Pavlu Kocourková překvapením. Mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Andrea Čandová prozradila, že lingvistku zve velvyslanectví na akci 13. listopadu každoročně jako poděkování za její aktivity.
Tentokrát ale vedoucí oddělení románských jazyků a latiny na Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni a vyučující francouzštiny čekalo velké překvapení. Velvyslanec Jürgen van Meirvenne jí předal poděkování přímo od krále Filipa Belgického. „Neúnavně se věnuje belgickým veteránům a jejich rodinám a stará se o to, aby se v Plzni cítili vítáni a jako doma. I díky ní byla květnová návštěva krále tak velkým úspěchem. V uznání jejích zásluh se král rozhodl jmenovat ji rytířkou Řádu Leopolda, nejvyššího belgického rytířského řádu,“ vysvětlil velvyslanec Jürgen van Meirvenne.
Belgičtí veteráni zůstávali ve stínu
S veterány se Pavla Kocourková začala setkávat před 20 lety v Plzni jako tlumočnice při květnových oslavách osvobození. „Potkala jsem tehdy belgické veterány na Slavnostech svobody v Plzni a vyslechla jejich vzpomínky. Bylo mi líto, že se o nich téměř nemluvilo. Byli součástí americké armády, a tak zůstávali ve stínu. Řekla jsem si, že to zkusím změnit,“ vysvětlila Kocourková.
Následovaly roky kontaktů s velvyslanectvím, rozhovory s pamětníky, příprava knihy i každoroční práce na tom, aby se belgičtí veteráni stali pevnou součástí oslav osvobození Plzně, vypočítala mluvčí univerzity Čandová. Belgie ocenila dlouholetou práci Kocourkové už podruhé. Král Filip ji poprvé dekoroval v roce 2017, tehdy Řádem Leopolda II., třetím nejvyšším belgickým oceněním.
Podle Belgičanů pedagožka a lingvistka vrátila příběh belgických veteránů z druhé světové války do povědomí lidí v Česku i Belgii. Nyní předaný řád je ten nejvyšší. „Je to obrovská čest. Byla jsem tak překvapená, že kromě poděkování a slibu, že budu samozřejmě pokračovat, jsem nedokázala říci víc,“ přiznala Pavla Kocourková.
Král přijel na slavnost do Plzně
Letos v květnu se Slavností svobody v Plzni účastnil i belgický král Philippe. Ocenil, že Češi nezapomínají na oběti svých osvoboditelů. „Čeští, američtí a belgičtí vojáci vydláždili cestu svobodné Evropě. Evropě míru, demokracie a lidských práv. Na těchto základech jsme vybudovali pevné instituce, jako je Organizace spojených národů, Rada Evropy a Evropská unie. Ty našim zemím umožňují politickou interakci na základě respektu. Tyto výdobytky jsou ale nyní přímo napadány a zametány ve jménu hesla, že pravdu má ten, kdo má moc. Ve jménu rychlých zisků a územních ambicí,“ řekl Philippe v proslovu.

Ustupovat agresorům se nevyplácí, řekl Pavel v Plzni. Belgický král připomněl Havla
Absurditu tohoto trendu přirovnal k Haškovu Dobrému vojáku Švejkovi, který je omylem zajat vojáky své vlastní strany. „V dnešní neklidné době si připadáme jako vězni pochmurného světa zmítaného zmatkem. Na tomto místě, v srdci Evropy, se ale jako vězni necítíme, cítíme se plni naděje. Evropa zvyšuje své bezpečnostní a obranné schopnosti jako nikdy předtím. Pevně podporujeme naše sousedy v nesnázích, jmenovitě Ukrajinu. Musíme vyjádřit svou víru a hodnoty. Vybavují se mi slova velkého státníka Václava Havla. Připomínal nám, že slovo může mít větší sílu než deset divizí,“ uzavřel při letošních Slavnostech svobody v Plzni belgický král Philippe.
Pamětní deska je v Lutychu
Při návštěvě Plzně se král zastavil na plzeňské radnici u pamětní desky belgickým veteránům. Setkal se tam i s vnukem amerického generála Pattona, který je jednou z ikon plzeňských Slavností svobody.
Vyznamenaná Pavla Kocourková nyní připomněla, že město Plzeň v roce 2022 darovalo belgickému Lutychu pamětní desku. „Ta stojí v místě každoročních pietních aktů a připomíná místním, že jejich rodáci sehráli klíčovou roli při osvobození západních Čech. Ani v Belgii se o jejich zásluhách mnoho nevědělo,“ dodala Kocourková.
Od odhalení desky v Lutychu je během hlavního pietního aktu 17. střelecký prapor zmiňován v oficiálních projevech. U příležitosti 80. výročí osvobození Lutychu vzdala belgickým osvoboditelům hold sama královna a cesta pro pozvání krále Filipa na oficiální návštěvu ČR se tak i díky práci Pavly Kocourkové otevřela, uzavřela mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Andrea Čandová.