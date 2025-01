Opravený bazén na Slovanech se otevře v lednu, má moderní startovní bloky

Bazén byl poprvé uveden do provozu v roce 1986, byl postupně modernizován, ale až nyní prošel kompletní rekonstrukcí podlah ochozů a přelivového žlabu, nové obložení dostalo hlediště a za provozu bude ještě pokračovat úprava podlah a zdí technického zázemí, výměna zábradlí a další práce.

Město do úprav investovalo více než 43 milionů korun bez DPH , nicméně ty poběží za provozu a návštěvníky rušit nebudou. Bazén se otevře 20. ledna.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo vyřešit havarijní stav žlabů a podlah. Byla to velká zátěž, kterou dlouho nikdo neřešil. My do bazénu investujeme pravidelně a systematicky, postupně modernizujeme jeho jednotlivé části a snažíme se i služby pro plavce rozšiřovat. Věřím, že díky nové nafukovací hale, kterou jsme otevřeli v prosinci, a díky opravenému vnitřnímu bazénu se významně zvýší komfort pro všechny návštěvníky,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.

Plzeň je jediné město v republice, které má vedle sebe dvě plavecké padesátimetrové dráhy, tedy zastřešenou venkovní a vnitřní, což poskytuje dostatečnou kapacitu pro samotný klub i pro plavání škol a veřejnosti. Plavecký areál navštěvuje v průměru tisíc lidí denně, s nafukovací halou však čísla porostou.

„O rekonstrukci přelivových žlabů jsme v minulosti žádali řadu let. Vím, že to nyní znamenalo významná omezení pro návštěvníky a děkuji jim za trpělivost, ale bazén to už opravdu potřeboval a na rozdíl od všech ostatních modernizací se tato za provozu udělat nemohla,“ uvedl ředitel Plaveckého bazénu Slovany Tomáš Kotora. Bazén bylo podle jeho slov třeba napouštět postupně a menším přítokem vody, protože jinak by akce způsobila pokles tlaku v potrubí v celé čtvrti.

Bazén má olympijské parametry

Kotora připomněl, že bazén v Plzni na Slovanech je republikově unikátní, protože má olympijské parametry a při deseti drahách také šířku 25 metrů, takže tu lze pořádat i závody s touto distancí. Nově budou v bazénu instalovány moderní startovní bloky s elektronickým odečtem, a natrvalo tu budou právě i v příčném směru.

Podle provozního manažera bazénu Patrika Davídka bude v jarních měsících hotova i rekonstrukce prostoru v prvním nadzemním podlaží, kde vznikne sportovní zázemí pro Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň. Tato investice za zhruba 8,5 milionu korun bez DPH zahrnuje i nově navržený přístupový chodník od hlavního vstupu do plaveckého bazénu.

Zázemí vznikne se samostatným přístupem přes „italskou zahradu“ se sochou plavce od hlavního vstupu a s přístupem také z interiéru, z brouzdaliště. Rekonstrukcí dojde k úpravě místností na nové šatny, sociální zázemí, kuchyňku, saunu s odpočívárnou a ochlazovacím nerezovým bazénkem.