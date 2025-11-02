Martin Vogeltanz zvítězil se svým drinkem Green Peace. Namíchal ho z Bulldog London Dry Ginu, cordialu Paragon Rue Berry, jasmínového sirupu Monin, pyré ze zeleného jablka Monin, likéru ze zeleného jablka infuzovaného čerstvou bazalkou, citronovou trávou a hráškem a sody Thomas Henry. Ozdobou byl citron, zlatý prach, hrášek, jablko a citronová tráva.
„Je to twist na klasický Gin Fizz, do nějž jsem chtěl vpravit netradiční chutě v podobě hrášku, citronové trávy a bazalky. Drink tak má ovocně-zeleninový nádech se silnou hráškovou stopou a svěžestí pocházející z citronové trávy,“ popsal vítězný koktejl Martin Vogeltanz.
Soutěž European Cocktail Championship se odehrála od 26. do 30. října za účasti barmanů a barmanek z 22 evropských zemí. Ti bojovali o prvenství na palubě výletní lodi, která plula z italského Janova do Barcelony a přes Marseille zpět.
Soutěžící si své drinky připravovali před publikem a hodnotící komisí v pondělí dopoledne, odpoledne je čekal písemný vědomostní test o 60 otázkách.
„Jedná se o obrovský mezinárodní úspěch. Úroveň mistrovství byla velmi vysoká, naprostá většina účastníků se prezentovala propracovanými koktejly. Martin předvedl komplexní výkon a vytvořil skvělý drink s krásnou ozdobou. Zúročil tak dlouhé roky tvrdé práce a sebezdokonalování,“ vyzdvihl Aleš Svojanovský, prezident České barmanské asociace.
Martin Vogeltanz se na mistrovství probojoval jako stříbrný finalista Czech Bartenders League 2024. Zkušený barman má na kontě už řadu triumfů. Loni v Karlových Varech vyhrál světové finále soutěže Mattoni Grand Drink v míchání nealkoholických koktejlů. V roce 2018 na World Cocktail Championship v Tallinnu získal dvě medaile ve dvou různých barmanských stylech, což se do té doby nikomu nepodařilo.