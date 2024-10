Opilý mladík bodl u baru muže. Vytáhl jsem nůž, abych situaci uklidnil, hájí se

Případ se odehrál loni v červenci kolem třetí hodiny ráno v centru Plzně. Barmanky, na kterou byl opilý Sandera vulgární, protože ho nechtěla vpustit do baru kvůli probíhající inventuře, se zastal čtyřicetiletý muž.

„Obžalovaný vytáhl z kapsy kalhot zavírací nůž a začal křičet, že všechny zabije. Přistoupil k poškozenému a bodl ho do oblasti srdce,“ popsal žalobce s tím, že útočník i pak ohrožoval nožem okolí, z místa utekl až poté, co ho někdo praštil teleskopickým obuškem do nohy.

Mladík, který pracuje jako kurýr, se cítí být vinen. Ale ne tak, jak je podaná obžaloba. Odpoledne před noční hádkou prý potkal na vlakovém nádraží kamaráda a šli spolu do hospody. „Každý jsme vypili asi pět piv a byli jsme tam do půlnoci. Odtud jsme šli do baru ve městě, kde jsme vypili pár piv a rum a pak jsme kvůli inventuře museli pryč,“ vzpomínal si obžalovaný, který je stíhán na svobodě.

Hledal prý s kamarádem jiný bar, ale protože žádný otevřený nenašli, vrátili se zpět. Po cestě mu volal táta, se kterým se pohádal kvůli tomu, že nemá žádnou práci.

„Hádali jsme se, byl jsem naštvaný. Pak jsme došli k baru a chtěli jsme jít dovnitř. Barmanka mi řekla drzou poznámku, že jsem hloupej, když si nepamatuju, že mají inventuru. Hádali jsme se, gradovalo to, měl jsem pocit, že je to nad moje síly. Vytáhl jsem proto nůž, abych situaci uklidnil,“ popisoval obžalovaný. Tvrdí, že si myslel, že poškozený muž jde k němu, lekl se ho, a proto ho bodl.

Přiznal se, že když pil alkohol, byl vznětlivější, víc agresivnější. „Když mě někdo naštval, dokázal jsem se s ním víc pohádat. Byl jsem nespokojený se životem a alkohol byla pro mě jediná opora,“ vysvětloval před soudem, proč holdoval alkoholu.

U soudu dnes vypovídal také napadený muž. „Seděl jsem vedle barmanky. Když se situace vyhrotila, stoupl jsem si a myslel, že tím situaci pomůžu snad uklidnit. Že když budu u barmanky stát, tak se obžalovaný začne mírnit,“ domníval se poškozený muž. Sandera ale vytáhl nůž a zaútočil. „Překvapilo mě to. Vůbec jsem na to nezareagoval,“ vzpomínal. Zranění nebylo vážné, po ošetření v nemocnici ho lékaři propustili domů.

Soud bude pokračovat v příštích dnech.