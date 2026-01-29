Autobus kvůli namrzlé silnici naboural do stromu, jedna cestující je zraněná

  10:30,  aktualizováno  10:30
Autobus havaroval ve čtvrtek ráno na zledovatělé silnici v Plzni. Řidič s ním naboural do stromu. Záchranáři odvezli do nemocnice starší cestující, která utrpěla zranění hlavy.
Autobus na zledovatělé silnici v Plzni narazil do stromu. Lehce se zranila...
Další 2 fotografie v galerii

Autobus na zledovatělé silnici v Plzni narazil do stromu. Lehce se zranila osmašedesátiletá žena. (29. ledna 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Autobus narazil do stromu před osmou hodinou v ulici Na Roudné. Mluvčí krajských hasičů upozornil, že silnice byla v místě nehody zledovatělá.

V Plzni v ulici Na Roudné havaroval autobus, narazil do stromu. Zranila se jedna cestující, má lehké zranění na hlavě. Silnice je v místě nehody zledovatělá. (29. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

V autobuse cestovali jen dva lidé, řidič a osmašedesátiletá žena. Ta se při nárazu do stromu zranila.

„Na místě dopravní nehody jsme do péče převzali ženu, která byla transportována do zdravotnického zařízení s lehkým poraněním v oblasti hlavy,“ upřesnil za záchrannou službu Martin Štěpán.

Co bylo příčinou nehody, nyní zjišťují dopravní policisté. Řidič měl dechovou zkoušku negativní.

Dopravní situaci v celém Plzeňském kraji od ranních hodin komplikuje husté sněžení.

Autor: