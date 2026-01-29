Autobus kvůli namrzlé silnici naboural do stromu, jedna cestující je zraněná

Autobus narazil do stromu před osmou hodinou v ulici Na Roudné. Mluvčí krajských hasičů upozornil, že silnice byla v místě nehody zledovatělá.
V autobuse cestovali jen dva lidé, řidič a osmašedesátiletá žena. Ta se při nárazu do stromu zranila.
„Na místě dopravní nehody jsme do péče převzali ženu, která byla transportována do zdravotnického zařízení s lehkým poraněním v oblasti hlavy,“ upřesnil za záchrannou službu Martin Štěpán.
Co bylo příčinou nehody, nyní zjišťují dopravní policisté. Řidič měl dechovou zkoušku negativní.
Dopravní situaci v celém Plzeňském kraji od ranních hodin komplikuje husté sněžení.