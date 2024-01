Zlomeniny lebky i žeber. Za pokus o vraždu pálkou dostal majitel kasina 6,5 roku

„Soud uznal obžalovaného vinným z pokusu o vraždu a byl odsouzen k trestu odnětí svobody ve výměře šesti let a šesti měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a dále k trestu propadnutí věci – baseballové pálky,“ sdělila MF DNES mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová na adresu majitele kasina.

Jeho zaměstnance soud uznal vinným z pokusu o ublížení na zdraví. „Odsouzen byl k trestu odnětí svobody ve výměře jednoho roku, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let,“ vyjmenovala mluvčí.

Rozsudek není pravomocný, oba obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu pro podání odvolání.

Na záznamu z kamery umístěné uvnitř kasina je vidět, jak se třicetiletý muž snaží do kasina dostat. Bylo to loni 18. dubna v nočních hodinách.

Tehdejší zaměstnanec podniku třiadvacetiletý Adam Ondrůšek se před mužem snažil zavřít dveře. Následně do nezvaného hosta začal kopat. „Když poškozený muž spadl na zem, Ondrůšek mu ještě kopal do hlavy. Poté, co s útoky obžalovaný přestal, přišel majitel kasina, šestatřicetiletý Hung Nguyen, a kovovou baseballovou pálkou mlátil muže do trupu, zad a hlavy,“ popsala obžaloba. Přestal s tím, až když se muž na zemi nehýbal.

Zatímco po prvním napadení utrpěl muž krevní výron v oblasti levé očnice, zlomeninu stěny očnice a krvácení z nosu, po ranami pálkou ztratil vědomí, krvácel z ucha, utrpěl tržnou ránu v čelně spánkové krajině, vícečetné zlomeniny lebky, zlomeninu žeber, došlo ke krvácení mozkových plen a utrpěl další mnohačetná zranění. Záchranáři jej letecky přepravili do nemocnice v Plzni.

Žalobce pro šestatřicetiletého podnikatele navrhoval nepodmíněný trest v délce devíti let. Nguyen vinu uznal a souhlasil také s právní kvalifikací.

Podle advokáta se majitel kasina zbitému muži omluvil, zaplatil náklady zdravotní pojišťovně a uhradil poškozenému újmu, na jejíž výši se dohodli. „Opakovaně se omluvil, snaží se v rámci svých možností a okolností napravit následek, který vyvolal svým jednáním,“ řekl již dříve právní zástupce obžalovaného Richard Němec, který nesouhlasil s návrhem žalobce.

Druhého obžalovaného viní žalobce z pokusu těžkého ublížení na zdraví. V tomto případě pro něj navrhl tříletý trest podmíněně odložený na pět let a dohled probačního úředníka. Ondrůšek s obžalobou nesouhlasil.

„Myslím si, že Ondrůšek jednal v sebeobraně, on ho chtěl jen kopem vystrčit ze dveří, ale poškozený se držel za futra a měl namířeno na něj,“ hájil svého dnes už bývalého zaměstnance Nguyen.