Arriva nevypraví desítky autobusových spojů, kvůli nemocnosti řidičů

Z Plzně do Plánice na Klatovsku nejede autobus přes poledne, odpoledne a večer nepojedou další tři – dva z Plánice do Plzně, jeden opačným směrem. V odpolední dopravní špičce nepojede šest spojů mezi Plzní, Třemošnou a Dobříčí.

Spoje nejsou zajištěny na základě nedostatku personálu dopravce Arriva Střední Čechy, stojí ve vyjádření u soupisu zrušených spojů.

„Je to kvůli vyšší nemocnosti a nedobré situaci na trhu práce. Chybí nám čtyři řidiči a hledáme možnosti, jak nemocné co nejrychleji nahradit. Nemocnost je vysoká od dob covidu, poslední dva roky je na vyšších úrovních, než jsme byli dlouhodobě v Arrivě zvyklí. Podle informací, které mám od kolegů, by se omezení mělo týkat asi 30 spojů,“ prohlásil mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.

Dnes nevyjedou například linky: 631 Domažlice-Staňkov-Stod 543 Nýřany-Zbůch-Plzeň 462 Plzeň-Sušice-Kvilda 370 Všeruby-Město Touškov-Plzeň 362 Dolní Bělá-Ledce-Plzeň 332 Plzeň-Liblín 331 Nadryby-Plzeň-Tymákov-Lhůta-Starý Plzenec

Původně na stránkách krajského koordinátora veřejné dopravy bylo ve výčtu zrušených přes 60 spojů. V průběhu dopoledne se ale situace několikrát změnila a u několika z nich se objevilo, že nakonec pojedou.

Zástupcům Plzeňského kraje, který dopravu objednává, ani společnosti POVED jako koordinátorovi veřejné dopravy, se takové výpadky v obslužnosti nelíbí. Seznam spojů, které dnes nepojedou, dostali podle jejich vyjádření v neděli k večeru.

Menší výpadky u autobusů registrují minimálně od začátku září, nyní je ale počet nevypravených spojů největší.

„Nyní je to extrémní. Dispečerům POVEDu se snad podaří upravit oběhy vozidel tak, aby dopad na cestující byl co nejmenší, aby neodjetých spojů bylo méně,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Plzeňského kraje Dušan Pakandl.

Dodal, že POVED tak hasí problémy dopravce. „Jako objednatel budeme důsledně trvat na tom, aby všechny objednané spoje byly odjeté. Chceme, aby důvěra občanů ve veřejnou dopravu byla zachovaná. Zvláště, když počet cestujících v ní stoupá. Smluvní pokuta je až to poslední. My budeme v první řadě chtít, aby Arriva zajistila veřejnou dopravu, kterou má kraj objednanou, a za kterou jí platí. To, že dopravce nedostane zaplaceno za spoj, který neodjel, je samozřejmostí,“ vysvětlil Pakandl.

Podle informovaného zdroje by se dnes mělo uskutečnit jednání mezi dopravcem a objednavatelem, jak dál situaci řešit.