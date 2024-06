Jednání o nové čtvrti Plzně skončilo, zastupitelé schválili smlouvu

Investor počítá s tím, že v lokalitě bude 3 230 bytů, obchody, dvouhektarový park, mateřská škola i parkovací dům. Celkově se má jednat o investici za 15 miliard korun v průběhu 15 let. Podle spolumajitele APB Plzeň Petra Březiny by první blok domů mohl být hotový v roce 2026. „První lidé by se pak mohli nastěhovat v roce 2027,“ uvedl.

Firma k realizaci projektu potřebuje spolupracovat s městem především kvůli vybudování vodárenské infrastruktury, která v dotčené oblasti chybí. Opoziční zastupitelé neúspěšně navrhovali schválení smlouvy odložit, aby se mohla důkladně projednat. Zdůvodňovali to především tím, že od vedení města nemají dostatek informací k samotnému projektu, ale ani ke smlouvě města s investorem.

Advokát Tomáš Tomšíček, který smlouvu připravoval, řekl, že dokument je koncipovaný na dobu 30 let. Tvrdil, že smlouva pamatuje i na extrémní situace, kdy umožňuje městu smluvní vztah ukončit. „Smlouva poskytuje městu celou řadu příležitostí, ale jsou to příležitosti, nikoliv závazky. To znamená, že nijak nezavazujeme představitele budoucích koalic, že by byli zatíženi nějakým zásadním finančním břemenem,“ uvedl.

Radnice má v území vyhrazené pozemky na výstavbu městských nájemních bytů nebo mateřské a základní školy. Investor má vybudovat takzvanou nultou etapu vodárenského souboru Ostrá Hůrka, kterým do území přivede vodu.

Pozemky na budovu školy má mít město možnost vykoupit za 40 korun za metr čtvereční, v případě základní školy pak za 3300 korun za metr čtvereční. V případě pozemků pro bytovou výstavbu je nyní výchozí cena stanovena na 10 tisíc korun za metr čtvereční. „Investor se choval maximálně vstřícně. Mě osobně zajímala dopravní infrastruktura a garance zeleně,“ prohlásil primátor Roman Zarzycký z ANO.

Zástupci opozice připomenuli, že k projektu jim vedení města do loňska nechtělo poskytovat informace, o které žádali. Vadil jim zejména postoj náměstka primátora Pavla Bosáka z Pirátů a jeho přístup informování označili za arogantní. „Způsob projednávání, natož takhle důležitého bodu, jsem ještě nezažil,“ řekl Petr Suchý z TOP 09. Připomněl, že náměstek Bosák loni odmítl návrh na vznik pracovní skupiny k projektu.

Bosák po výhradách opozice zdůrazňoval, že v tomto případě se nejedná o pozemek města. „Tohle je lokalita, kde nám nepatří ani zrnko písku. Tohle je soukromý projekt, na který my jsme se s odpuštěním přisáli. Město díky tomu získává novou čtvrť a má možnost si vybudovat vlastní nájemné bydlení, školu, školku. Co se týká informování, tak jsem přesvědčen, že informujeme plně v souladu se zákonem, všechny informace jsou dostupné. Vy, jako opozice, do toho prostě chcete kopat. Tady byste měli nadšeně souhlasit,“ sdělil Bosák.

Starosta Plzně-Slovan, senátor Lumír Aschenbrenner z ODS ovšem upozornil, že i jemu vadilo, že opozice smlouvu dostala na poslední chvíli. „Nicméně říkám předem, že nebudu malicherný a pro tu smlouvu hlasovat budu. Ale aby se upíralo opozici cokoliv kritizovat, například i systém projednání, což se mi také nelíbilo, to asi není moc dobré,“ konstatoval.