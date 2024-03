V plzeňském Novém divadle tančí Malý princ

„Všichni ve Francii toto dílo znají, tedy alespoň doufám. Naše generace rozhodně. Pamatuji se, že jsme to četli, učili se o tom. Malý princ k francouzské kultuře patří. Byl jsem trochu překvapený, že třeba i v Čechách o něm každý ví,“ říká francouzský tanečník. „Když děláte balet, nemůžete děj přesně přenést tak, jak je v knize. Myslím ale, že tady v Plzni vystihli její význam, jak si ho ze školy pamatuji. Každá ze scén má nějaký skrytý smysl,“ konstatuje.

Role pilota je pro něho těžká hlavně proto, že v ní není až tolik tance, ale zato vyžaduje hodně herectví. „Za mnou třeba tančí celý sbor, já jen stojím, ale podle mého výrazu musí divák pochopit význam toho, co se děje. Což je docela těžké, ale zajímavé,“ svěřuje se Pires.

Jeho úloha je tak jiná, než když hraje třeba v klasických baletech. „Labutí jezero například tolik o herectví není, je to spíše o technice. Ne, že by to bylo jednoduché, ale pokud máte natrénováno, zvládnete to. Ovšem výraz se moc natrénovat nedá,“ říká s úsměvem.

Taneční podobu jednomu z nejznámějších pohádkových příběhů moderní literatury vtiskl šéf baletu a choreograf Jiří Pokorný ve spolupráci se skladatelkou Gabrielou Vermelho a ředitelem divadla Martinem Otavou. Ten k nové inscenaci společně s Michalem Lieberzeitem vytvořil libreto.

Otava, který je i režisérem představení, se s příběhem Malého prince setkal poprvé v 11 letech. „Od té doby se s ním toužím utkat na divadelní scéně. Náš příběh se odvíjí od letce, který na pokraji smrti rekapituluje svůj dosavadní život a ve své osamělosti v sobě nachází malého prince, se kterým je svět barevnější, veselejší i moudřejší, ale na kterého už dávno zapomněl,“ konstatuje Otava.

Pohádka zahalená alegoriemi

Balet začíná v poušti havárií letadla. Letec sice přežije, zůstává však sám, opuštěný a bez pomoci. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství a myslí na svou laskavou, ale marnivou matku, jež mu nedovolovala žít vlastní život, a od které nakonec odešel vstříc svému snu stát se letcem. „Tuto pohádku zahalenou v alegoriích či symbolech si můžeme vykládat mnoha různými způsoby a každý z nich je vlastně správný. Naším cílem bylo vytvořit rodinné představení, při kterém se nebudou nudit děti ani dospělí. Pro snazší pochopení situací v baletu využíváme místy i mluvené slovo a zpěv jako dokreslení hudební předlohy,“ vysvětluje Jiří Pokorný.

Také proto tým zvolil původní hudbu, která by korespondovala se situacemi na jevišti. „Téma Malého Prince vnímám a jsem jím podvědomě prostoupena již léta. Těžko se mi o vzniku hudby k této inscenaci hovoří. Je to pro mne niterná záležitost,“ dodala skladatelka. S její tvorbou se plzeňští diváci mohou setkat v pohádce Sněhurka uváděné na Malé scéně.

V minulosti mohli vidět její taneční drama Krvavá svatba, ke kterému nejen složila hudbu, ale také v něm účinkovala. Velkou roli v plzeňském Malém princi hrají také projekce Ondřeje Brýny, pro nějž je to po muzikálu Jesus Christ Superstar druhá práce pro plzeňské divadlo.

V roli Malého prince se v alternacích objeví Simone Carosso, Riccardo Gregolin a Giacomo Mori. V dalších sólových úlohách se představí Jarmila Hruškociová, Sara Antikainenová, Richard Ševčík, Justin Rimke, Afroditi Vasilakopoulou, Avril Wielandová, Mami Mołoniewiczová a Victoria Roemerová.