V kraji je veliký zájem o antigenní testy, odběrová místa přidávají termíny

Rezervační systémy vzali lidé útokem a dostat se do nich trvá o něco déle než jindy. Termíny na bezplatné a dobrovolné antigenní testy ve všech nemocnicích v kraji byly už dnes v 10 hodin obsazené až do Štědrého dne.



Fakultní nemocnice Plzeň ale během dopoledne přidala další termíny, aktuálně je od 18. do 23. prosince každý den volných kolem 150 míst.

Další termíny do rezervačního systému přidala také soukromá Bioptická laboratoř v Plzni. Během chvilky si je zájemci až do 24. prosince rozebrali.

Stejně jsou na tom nemocnice v Klatovech, Domažlicích, Rokycanech a ve Stodě. Až do Vánoc má plno také soukromá nemocnice Privamed v Plzni.

Většina zařízení má termíny až do Vánoc obsazené

Lidé ještě mohou oslovit své praktické lékaře, kteří se zapojili do iniciativy Lékaři pomáhají Česku a testy také nabízejí. Zájemci mají šanci ještě u několika desítek soukromých ambulantních specialistů například zubařů či gynekologů.

Jedním z nich je plzeňský zubař Jakub Švejda. Zatím má v ordinaci 50 kusů antigenních testů. „Další mám objednané,“ informoval lékař. Ten hodlá testovat své pacienty, kteří o to projeví zájem. Zda bude testovat i jiné zájemce mimo svoji kartotéku, rozhodnou další okolnosti. „Bude záležet na zájmu i na mých časových možnostech,“ sdělil Švejda.

Ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš vyzval zájemce o testování, aby zvážili provedení testu do Vánoc. Podle něj by bylo lepší, kdyby se testování rovnoměrně rozprostřelo do delšího období. Na pozitivní testy totiž navazuje trasování kontaktů, na což je potřeba velké množství dalších pracovních sil a dobrovolníků.



Lidé poptávku po testech odůvodňují tím, že během svátků se budou setkávat se svými blízkými, často ve větších počtech, nebo s lidmi v rizikových skupinách – seniory nebo nemocnými – a chtějí udělat maximum pro to, aby je neohrozili.



Mezi prvními v kraji měla rezervační systém pro veřejnost spuštěný soukromá Bioptická laboratoř.

Nemocnice Plzeňského kraje na rozhodnutí testovat i veřejnost reagovaly v noci na úterý.

Kde a jak se nechat otestovat Do plošného antigenního testování veřejnosti v Plzeňském kraji se zapojily nemocnice, laboratoře, polikliniky i ambulantní specialisté.

Vyšetření se provádí po předložení průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny. Po absolvování testu občan dostane informaci o výsledku, v případě pozitivního výsledku půjde hned na PCR test.

Z největších subjektů se v kraji zapojily Fakultní nemocnice v Plzni, krajské nemocnice v Rokycanech, Klatovech, Stodu, Domažlicích, městská v Sušici, soukromý Privamed v Plzni, Bioptická laboratoř v Plzni či EUC klinika v Plzni.

Z ambulantních specialistů jich nabízí testy několik desítek. V Plzni je to Markéta Mrázová, Martina Karnoldová, Allegro Dent, Markéta Hostičková, Perfect Dent v Tachově, Stomatologie Hosnedl Klatovy a mnoho dalších.

Odběrové místo ve Fakultní nemocnici v Plzni je určené pro pěší příchozí a je označeno zeleně. Lidé ho najdou v borském areálu bývalé vojenské nemocnice. „Vyšetření se provádí po předložení průkazu pojištěnce. Po absolvování testu občan dostane informaci o výsledku,“ sdělila mluvčí FN Gabriela Levorová.

Připomněla, že v případě pozitivního nálezu bude neprodleně proveden PCR test. Informaci o jeho výsledku dostane testovaný SMS zprávou do 48 hodin.

Levorová upozornila, že vyšetření antigenními testy je možné absolvovat nejvýše jedenkrát za pět dní. V případě častějšího testu bude muset zájemce zaplatit 350 korun.

Krajské nemocnice zaznamenaly také zájem lidí, kteří se testem chtějí prokazovat na počátku ledna při cestování do zemí, kterým tento typ testu bude postačovat.



„Jde o přeshraniční pracovníky, kteří se na Vánoce vracejí domů a test budou údajně potřebovat po vánočních svátcích nebo po Novém roce, až budou opět vyjíždět za prací,“ sdělil mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.