Plzeň opět řeší domy u Americké třídy, mohly by tam vzniknout byty

V lokalitě patří městu bývalé Komorní divadlo, někdejší sídlo právnické fakulty a dřívější sídlo krajského vedení KSČ, rohový dům Americká 38 a dům Resslova 13, který je v havarijním stavu.



Právě domu v Resslově ulici, který v minulosti proslul jako ghetto a nyní je prázdný, se podle náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) týkají úvahy o bytové výstavbě. „Ověříme, zda je možné najít jinou alternativu než ty nemovitosti prodávat,“ řekl Bosák.

Město už nemovitosti u Americké třídy v minulém volebním období nabízelo k prodeji kromě domu Americká 38, ve kterém je na třicet bytů a v přízemí restaurace. Město nabízelo budovy za 93 milionů. Zájemce se nenašel, a tak zástupci města mluvili o tom, že bude zapotřebí hledat v zastupitelstvu shodu na dalším postupu.



Bývalý náměstek primátora David Šlouf (ODS), který měl nemovitosti Plzně na starost v minulém volebním období, nevylučuje využití lokality Resslova 13 pro bytovou výstavbu, ale upozorňuje, že to nemusí být právě jednoduché.

„Jsou tam limity, které využití komplikují. Pokud by se z městských domů v oblasti měly stát bytové domy, vůbec není jasné, jak by se tam řešilo parkování zejména s ohledem na to, že pozemky uvnitř bloku patří soukromému vlastníkovi. Jestliže by tam měla být nová parkovací místa, není mi jasné, kde by vznikla za přijatelnou cenu,“ uvedl Šlouf.



Domnívá se, že v případě domu Resslova 13, který je ve velmi špatném stavu, by z ekonomického pohledu měla smysl pouze demolice a výstavba nové budovy. Náměstek Pavel Bosák připouští, že řešení Resslovy 13 kromě otázky parkování může komplikovat i soukromé vlastnictví pozemku uvnitř bloku domů.

„Budeme zvažovat všechny okolnosti. Je lepší stavět na úplně volném pozemku. Ale v centru města je výhodou, že tam existují sítě a není nutné je budovat. Je třeba brát v úvahu všechny okolnosti,“ sdělil.

Bývalé divadlo by mohlo opět sloužit kultuře

Připustil, že v případě Resslovy 13 by se musela parkovací místa zřídit v podzemí, a to by se promítlo do ceny stavby. Podle náměstka Bosáka se bude prověřovat i možnost bytové výstavby v Prokopově ulici namísto objektů přistavěných za hlavním prostorem Komorního divadla. I u bývalého divadla plánuje ještě pověřit možnosti využití.

„Budova by mohla sloužit pro kulturní účely, ale je třeba zjistit, nakolik je to technicky a ekonomicky reálné,“ konstatoval.



Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Irena Vostracká potvrdila, že se organizace dalším využitím městských nemovitostí u Americké třídy zabývá. „Souvisí to s prověřováním možností další výstavby městských bytů,“ uvedla.

Uznává, že přestavba v případě Resslovy 13 možná je. „Ale musíme zjistit, kolik by tam mohlo vzniknout bytů a říct, jaká by mohla být jejich skladba a zda by připadalo v úvahu například parkování ve dvou patrech pod zemí,“ vysvětlila. Domnívá se, že výhodou Resslovy 13 je, že místo je poměrně nezávislé na zbývajících nemovitostech města v území.



Připouští i nové využití někdejšího Komorního divadla pro kulturu. „Jen se to musí řešit v souvislostech. Něco se plánuje v Pekle, něco v bývalých lázních, něco máme v DEPO2015. Bylo by dobré probrat, co nám v kulturní infrastruktuře chybí a co bychom případně potřebovali dostat do centra města,“ konstatovala.