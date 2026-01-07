Muž porušil zákaz vstupu a v zavřeném parku si zlomil nohu. Měl štěstí, že neumrzl

  10:28
Navzdory zákazu vstoupil čtyřiatřicetiletý muž do uzavřeného přírodního parku Červeňák v Pardubicích. Jenže při pádu si zlomil nohu a zůstal ležet ve svahu bez teplého zimního oblečení a pouze v teniskách. Život mu nakonec zachránila shoda náhod a všímavost kolemjdoucího.
Strážníci hledali psa, našli muže se zlomenou nohou. (7. ledna 2026)
Další 1 fotografie v galerii

Strážníci hledali psa, našli muže se zlomenou nohou. (7. ledna 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Park Červeňák je nyní uzavřený kvůli revitalizaci, veřejnosti je vstup zakázán právě z důvodu rizika úrazu nebo pádu stromů.

Strážníci hledali psa, našli muže se zlomenou nohou. (7. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Muž, který se v areálu pohyboval jen v teniskách, se ve svahu zranil a zůstal ležet zhruba třicet metrů od cesty. Bez teplého zimního oblečení a zraněný se zmohl jen na volání o pomoc.

V pondělí kolem poledne přijala městská policie žádost o pomoc s hledáním zatoulaného psa. Hlídky si pak všiml muž, který ji oslovil. „Upozornil ji na křik vycházející z uzavřeného parku. Po prohledání lokality jsme po chvíli našli na zemi ležet zraněného muže,“ uvedl Aleš Vosáhlo, psovod Městské policie Pardubice.

Mladík spadl ze skály v těžko přístupném lomu, zasahoval vrtulník s podvěsem

Strážníci kvůli zranění a možnému prochladnutí okamžitě přivolali záchrannou službu a pomohli s naložením muže do sanitního vozu.

Podle mluvčího pardubických strážníků Jiřího Sejkory zraněnému zachránila život souhra několika náhod.

„Za daných okolností může nalezený muž mluvit o štěstí. K události došlo za dne, jeho křik někdo zaslechl a upozornil na něj hlídku, která do oblasti přijela kvůli jiné události. S aktuálně panujícími teplotami by totiž pro něj tato událost nemusela dopadnout zrovna takto příznivě,“ uvedl.

Autor: