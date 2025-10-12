Pardubický kraj bude za dva roky jedním z mála v Česku, který vlastní flotilu lokomotiv. Do připravovaného železničního muzea plánuje nakoupit hned několik exponátů. V jakém rozsahu, to bude záležet mimo jiné na finanční kondici kraje. MF DNES to řekl hejtman kraje Martin Netolický na víkendovém setkání parních lokomotiv v Letohradě.
Železniční muzeum v Dolní Lipce bude mít podle hejtmana pět až šest provozuschopných lokomotiv. „V současné době pořizujeme dvě lokomotivy, takzvanou Bardotku neboli Zamračenou, která je v současné době ve vlastnictví Centra historických vozidel Českých drah, a druhou lokomotivou bude Štokr, který nebude provozuschopný, ale půjde o statický model a pro nové muzeum bude velice vhodný,“ řekl hejtman. Oba stroje podle něj vyjdou na 6,6 milionu korun.
První exponát kraj pro nové muzeum pořídil před dvěma roky. Za 763 tisíc korun od Českých drah koupil malou parní lokomotivu 310.922, která v minulosti stála na podstavci v depu v České Třebové. V 90. letech jezdila až do vážné nehody v roce 2011, kdy byla v neprovozuschopném stavu deponována v České Třebové.
V současné době na ní probíhá náročná oprava rozložená do dvou let za zhruba 10 milionů korun. Kraj ji chce nasadit v rámci pravidelných letních jízd, které pro něj v současné době zajišťuje Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku, jež poskytne další modely do chystaného železničního muzea.
To má oživit pohraniční region Králicka. „Původně jsme se domnívali, že muzeum půjde dohromady s aktivitami na Dolní Moravě a prvorepublikovými pevnostmi, ale není tomu tak. Na železniční akce jezdí poněkud jiní zájemci než třeba na fortifikační systém nebo do přírody, což je dobře, protože mohou přinést do regionu pochopitelně další peníze,“ domnívá se Netolický.
Muzeum ukáže i repliku lokomotivy Moravia
Pardubický kraj má s muzeem v bývalém depu velké plány. Vznikne zde velký areál s řadou exponátů včetně repliky lokomotivy Moravia, která byla vyrobena ve Velké Británii a od roku 1838 jezdila mezi Brnem a Vídní. Má sloužit také jako přestupní bod mezi parními vlaky.
„V současné době nic takového v Česku nikde není. Je to jeden z našich záměrů, kterým bychom chtěli zatraktivnit letní aktivity. Během letních jízd by v průběhu víkendu byly v provozu dvě trasy parních vlaků. Jedna souprava by jezdila na hlavní trati z Ústí nad Orlicí do Dolní Lipky a Hanušovic s přestupem do Králík a na Štíty,“ předeslal hejtman.
Muzeum u hranic s Polskem spoléhá na evropské dotace z česko-polského programu Interreg, které současně získá i polská obec Dzierzionow na přeměnu železničního depa. Že by výletní vlaky zajížděly i tam, je však kvůli zelené politice EU nejisté. Z evropských fondů totiž na rozdíl od minulosti nejdou kvůli emisím proplácet nostalgické jízdy parních vlaků. Kraj o tom chce společně s polským partnerem jednat s Evropskou komisí.
Podle původního plánu měla stavba železničního muzea v Dolní Lipce se zachovalou historickou točnou a kolejnicemi s vyraženou datací 1873 stát 75 milionů korun, jenže projektant nejdříve přišel s částkou 400 milionů, která byla pro kraj nerealistická. Na druhý pokus se vyprojektovaná částka pohybuje kolem 250 milionů korun.
„Do konce měsíce října mohou firmy podávat nabídky. Vyhodnocení očekáváme v průběhu listopadu, tak abychom stihli celou stavební sezonu v roce 2026 a 2027,“ dodal Netolický.
Kraj se nyní potýká se zdržením, protože ministerstvo pro místní rozvoj, které poskytne dotaci 150 milionů korun, projevilo obavy. „Kvůli rozsahu se do jisté míry obává, aby všechno proběhlo tak, jak má. Kdyby tomu tak nemělo být, tak alokaci dále přerozdělí. Myslím si, že jsme přesvědčili Centrum regionálního rozvoje, které zastupuje poskytovatele dotace, že celý projekt nejenom má smysl, ale že oba partneři to myslí vážně,“ dodal Netolický.
Další nákup exponátů bude podle hejtmana záviset na finanční kondici kraje.