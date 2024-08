Leo Express chce zůstat v kraji. Investujte do nových vozů, vzkázal náměstek

Pardubický kraj v roce 2018 vybral dva provozovatele tratí na deset let. Firmě Leo Express svěřil vedle tratě z Ústí nad Orlicí do Mlýnického Dvora i provoz navazující lokálky z Dolní Lipky do Hanušovic. České dráhy zajišťují zbytek regionu.

Pardubický kraj minulý měsíc oznámil, že prodloužil smlouvu s Českými drahami o provozování tratí o pět let. Desetiletá smlouva měla původně skončit v roce 2029. České dráhy i díky tomu nasadí v Pardubickém kraji dalších osm jednotek RegioPanter, které cestující už znají z tratě 031, kde zajišťují provoz mezi Pardubicemi, Hradcem Králové a Jaroměří. Zda bude i Leo Express pokračovat po roce 2029, kdy mu skončí smlouva, není zatím jasné.

„České dráhy průběžně do vozů investují. Leo Express investuje taky, ale není to tak zásadní, aby bylo podle zákona možné říct, že smlouvu prodloužíme. Jsme s Leo Expressem spokojení, ale rádi bychom viděli investici například do nových vozů,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Leo Express chce v Pardubickém kraji zůstat. „Máme zájem o další provozování tratě na Orlicku i po roce 2029. Z pohledu modernizace jsme například zpracovali projekt na investici ETCS do aktuálně provozovaných vlaků na lince Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr/Hanušovice,“ uvedl mluvčí Leo Express Emil Sedlařík.

S touto investicí Leo Express počítal už před mimořádnou událostí v železniční stanici Jablonné nad Orlicí na začátku srpna, kdy strojvedoucí projel návěstidlo a zastavil pouhých 32 metrů od protijedoucího vlaku. Obdobným mimořádným událostem do budoucna zabrání právě zabezpečovací systém ETCS. Na trati 024 Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr má být systém ETCS povinný až od roku 2029.

„Dohodli jsme se s dopravcem Leo Express na podání žádosti o dotaci na vybavení vozidel, která provoz na Orlicku a Králicku zajišťují tak, abychom byli na ETCS v regionu připraveni,“ uvedl Kortyš.

Leo Express o dalších investicích uvažuje. „Jsme také v kontaktu s výrobci vozidel ohledně nabídek bezemisních vozidel, která následně dokážeme Pardubickému kraji nabídnout. Z pohledu zkvalitnění služeb jsme nyní zavedli časové jízdenky na 7, 30, 90 a 365 dnů ,“ uvedl Sedlařík. Firma také zahájila testovací provoz kávy a čaje na vlacích zdarma.