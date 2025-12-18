U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, řidič utrpěl závažná zranění

Nehoda se stala krátce před půl osmou ráno, s náklaďákem se srazil osobní vlak číslo 15028. Policie uvedla, že se vlak s nákladním autem srazil na nechráněném přejezdu mezi Cerekvicí nad Loučnou a Hrušovou.
Zraněného řidiče náklaďáku transportoval do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby. „Řidič utrpěl velmi závažná poranění a vrtulníkem letěl do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pardubické záchranky Josef Strašík.
Ve vlaku byli zraněni tři cestující. „Podle předběžných informací ve vlaku cestovalo 13 lidí včetně nezletilých dětí,“ uvedla mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.
„Pozemní posádka transportovala jednu zraněnou osobu do nemocnice v Litomyšli, další byli ošetřeny na místě. Jednomu pacientovi byla poskytnuta pomoc s onemocněním nesouvisejícím s nehodou,“ doplnil Strašík.
Podle Kavky při střetu nedošlo k vykolejení vlaku, nicméně byl na trati z Litomyšle do Chocně zastaven provoz. „Na místě zasahují hasiči Správy železnic,“ dodal Kavka.
K nehodě dorazilo také několik jednotek krajských hasičů. „Na místo byli vysláni členové posttraumatického týmu,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
S omezením provozu na železnici se počítá až do 13. hodiny. Vlaky byly nahrazeny autobusovou dopravou.
Místo nehody
