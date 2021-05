Zelené střechy jsou jen slibem politiků, v Pardubicích zatím žádné nejsou

Z Pardubic mizí zeleň. Za poslední roky padl bezpočet stromů a keřů. Může za to především dopravní výstavba. Nejvíce se kácelo v okolí Parama kvůli rozšíření silnice a pak také podél železničního koridoru, který se opravuje.

„Dohromady půjde minimálně o stovky dřevin. Problém je, že náhradní výsadba se moc neděje. Městské obvody se hájí hlavně tím, že kvůli podzemním sítím není vlastně kde stromy umístit,“ uvedl pardubický zastupitel za Stranu zelených Jakub Kutílek.

Jako ideální řešení by se tak mohlo zdát zakládání zelených střech na větších objektech. Ostatně už v minulém volebním období o nich často mluvil tehdejší radní František Weisbauer z KDU-ČSL. Jeho plány však u většiny lidí na radnici narážely a neuskutečnil se jediný.

Po něm převzal téma náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO. Když loni v lednu střídal na pozici Helenu Dvořáčkovou, tak právě téma zeleně bylo jeho ústředním mottem. „Chci se věnovat například úpravě přírodní lokality Červeňák, odpadovému hospodářství, využití zelených střech budov nebo zadržování vody v krajině,“ uvedl při svém vstupu na radnici.

Jenže zatím moc úspěšný nebyl. Ačkoliv město připravuje hned několik projektů, na které by zelené střechy šly napasovat, tak se tak zřejmě nestane.

„Máte pravdu, že třeba na Terminálech B a Jih by něco takového mohlo být. Je škoda, že jsem do funkce přišel v době, kdy tyto projekty byly už hodně rozjeté a nebylo snadné do nich vstoupit a měnit je,“ uvedl Nadrchal s tím, že ve hře je alespoň zelená střecha na parkovacím domě, který má vyrůst nedaleko arény.

Jakub Kutílek pak při jednání zastupitelstva navrhoval, aby zeleň pokryla střechu i třeba nových autobusových zastávek u univerzity. „Vždy to přednesu, kolegové si mne vyslechnou a pak se usnesou, že to nepůjde. Nevidím nějakou větší vůli k tomuto kroku,“ uvedl Kutílek, který si umí představit kytky a trávník i třeba na chystaném domově pro seniory.

„Tam se něco takového doslova nabízí. V létě by zelená střecha bránila přehřívání budovy a v zimě by v ní udržovala lépe teplotu. Mohli bychom výrazně ušetřit na energiích,“ doplnil Kutílek.

První projekt na škole? Možná, ještě se uvidí

Zatím politici alespoň plánují zelenou střechu na základní škole Dubina. Právě tam by se mohl odehrát pilotní projekt. „Tam by to dávalo velký smysl, už jen třeba proto, že by lidé měli daleko hezčí výhled z okolních paneláků. Nyní ale musíme prověřit nosnost střechy, a pokud to dopadne dobře, tak se do toho pustíme,“ dodal náměstek Nadrchal.

Že úbytek zeleně je pro Pardubice problém, ukázala i loňská studie, která se zaobírala přehříváním některých částí města. A z teplotní mapy bylo patrné, že nejlepší klima panuje tam, kde je nejvíce zeleně. A to spíše té relativně divoké. Třeba v parcích nijak příjemně nebylo. Daleko lépe dopadlo okolí Chrudimky či pravý břeh Labe.

„Každý strom dokáže ochladit své okolí o několik stupňů. Proto nejlépe snižují teplotu přirozené vícepatrové lesy. Klíčové je totiž i patro keřů, které právě v okolí pardubických řek je,“ vysvětloval důvod teplotního rozdílu bývalý radní a ekolog František Weisbauer.

Cílem studie, kterou pro Pardubice vypracovala společnost Ekotoxa, bylo pomocí satelitních snímků zjistit, které lokality se na území města nejvíce přehřívají, a následně navrhnout vhodná adaptační opatření pro zlepšení kvality života v době veder. Lokality nejvíce ovlivněné vysokými teplotami jsou znázorněny na mapě tmavou barvou.

„V Pardubicích se jedná především o oblasti v okolí hlavního nádraží, historického středu města a širšího centra nebo obchodních center,“ shrnula výsledky Lenka Marková z odboru hlavního architekta.

A právě v okolí nádraží v poslední době zeleně ubylo nejvíce a nyní se tam budou stavět zmíněné terminály. Bohužel zřejmě bez oněch zelených střech.