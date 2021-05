Pardubičtí zastupitelé protlačili referendum o Zelené bráně

Nakonec v docela slušné drama se proměnilo potvrzení konání historicky druhého pardubického referenda. Ačkoliv ho zastupitelé už jednou schválili, proti lidovému hlasování o podobě Zelené brány tvrdě vystartovali zástupci Občanské demokratické strany.

„Je to rozhodování jen o pocitu. My víme, jak lidé budou hlasovat. Pojďme tedy rovnou schválit to, že bránu opravíme pomocí konzervace a zachováme její současnou podobu. A můžeme dát těch 300 tisíc, které referendum má stát, na něco prospěšnějšího,“ uvedl náměstek primátora za ODS Petr Kvaš, který zároveň předložil návrh na zrušení referenda a opravu bez omítky

A chvíli se zdálo, že má šanci uspět. Na jeho slova totiž slyšeli třeba zástupci Pardubáků, kteří proti omítce tvrdě vystupovali už v minulosti.

„Bavil jsem se o tom hodně s lidmi a ti se nám vlastně smáli, proč se s tím tak babráme. Cítil jsem i od těch lidí tlak na to, abychom to rozhodli sami. Máme zastupitelskou demokracii a já se nebojím nést za svá rozhodnutí odpovědnost,“ uvedl zastupitel za Pardubáky společně Jiří Hájek.

Trochu jinak pak argumentoval lídr zmíněného sdružení František Brendl, který do svého vystoupení neopomněl zařadit komickou vložku.

„Už dlouho mi žádný rodák z Kolína nemluvil tak pěkně z duše, jako nyní Petr Kvaš. Škoda, že takto nemluví i další Kolíňáci, kterých tady máme dost. Proto, když je šance hlasovat o kameni, tak se kolegům omlouvám, že je v případě referenda zradím, a budu hlasovat pro kámen, který podle mne chce většina lidí z Pardubic,“ uvedl Brendl v narážce na původ náměstka i primátora Martina Charváta.

Ovšem právě jeho slova nakonec zřejmě rozhodla o tom, že se potřebných 22 hlasů pro vypsání referenda našlo. Návrh Petra Kvaše přitom dostal jen 15 hlasů.

„Františkovi neudělám radost a budu proti zamítnutí referenda. Nutno říct, že obě varianty opravy jsou z technického hlediska možné. Když je však varianta zeptat se lidí, co chtějí, tak proč se toho bojíme? Na podzim budou vypjaté volby, lidi k urnám přijdou a rozhodnou. Dejme tomu šanci,“ uvedl Martin Charvát.

Otázka je návodná, vadí části zastupitelů

Zastupitelé svým verdiktem schválili i otázku, která nakonec na arších bude, a ta zní: „Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“

Podle hned několika zastupitelů však není dobře položená nebo je podle nich dokonce návodná.

„Tato otázka je návodná. Komise bohužel odmítla lépe položené otázky,“ uvedl zastupitel za KSČM Jan Snopek, která ve své kritice nebyl osamocený.

„Jednání komise bylo složité, protože jsme vybrali naprosto nevhodný objekt pro pořádání referenda. Otázka musí být návodná, protože rozhodujeme, jestli necháme Zelenou bránu, tak jak se nám líbí nebo dáme za pravdu části památkářů, kteří říkají, že je lepší pro ochranu brány omítka,“ doplnil Kvaš.

Nicméně nakonec mohli slavit zastánci referenda. „Myslím, že bychom začali být směšní, kdybychom se stále točili v kruhu. Jednou referendum schválíme, pak ho zase zrušíme, to by nebylo úplně dobré,“ uvedl spolupředkladatel návrhu Vít Ulrych z KDU-ČSL.

Navíc politici chtějí předejít zmatkům a neinformovanosti lidí, před hlasováním spustí vysvětlovací kampaň, aby voliči měli před rozhodnutím informace o plánované opravě dominanty.

„Skupina zastupitelů bude dále pokračovat a připraví okamžitě kampaň, aby lidé měli před rozhodováním maximální množství informací,“ dodal další předkladatel Jan Hrabal z ANO.