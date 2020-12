Navrhneme, aby Zelená brána měla omítku, říká primátor Pardubic

Konec debat a rozporů, už žádné ankety, je potřeba rozhodnout. Vedení pardubické radnice už v lednu zastupitelstvu navrhne, jakým způsobem opravit Zelenou bránu.



A návrh radních bude jednoznačný – na věž ze 16. století by se měla vrátit omítka. Ta přitom z památky zmizela v roce 1912. „Bylo by dobré vrátit se k omítce, rozhodovat se bude v lednu. Zprávu připravíme v tomto duchu. Omítka je k bráně mnohem vlídnější, to je jasný závěr debaty s odborníky, které jsme k problému přizvali,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Diskuse nad tím, jak Zelenou bránu opravit, probíhá už více než deset let. Jedním z odborníků, který se do ní zapojil, byl architekt Jan Kadlec. Ten dříve působil v Národním památkovém ústavu v Pardubicích. Podle něj by zachování památky pro následující generace bylo za současného stavu obtížné.

„Pokud by byla u Zelené brány zachována současná podoba a kameny by byly zakonzervovány, nevyřeší se tím problémy spojené s teplotními rozdíly, a tedy i postupnou degradací zdiva,“ uvedl Kadlec s tím, že na zdivo mají neblahý vliv teplotní výkyvy.

„Brána je masivní, což způsobuje, že při horkých dnech jádro zůstává chladné, a líc je naopak rozpálený. Omítnutí by tak bylo z historického hlediska i z pohledu bezpečnosti vhodnější variantou, jelikož omítka kámen lépe ochrání. Navíc by se tím sjednotila podoba předbraní a brány, které historicky tvoří jeden celek,“ dodal Kadlec.

Konečné slovo budou mít nakonec zastupitelé. Právě ti v lednu budou muset říct, zda věž dostane omítku, nebo zůstane, tak jak je. Ale nedá se příliš počítat s tím, že by politici šli proti názoru odborníků.

„Sám se na to hlasování těším, bude to jistě zajímavé a hodně sledované,“ uvedl Charvát, který si je vědom, že otázka Zelené brány dělí veřejnost na zhruba podobné části.

To dokazuje i anketa na serveru iDNES.cz ze začátku roku 2011. Tehdy jasně vyhrál současný stav v poměru 3 223 lidí pro něj a 2 374 hlasujících pro omítku.

Hlasovalo téměř dva tisíce lidí

Když však radní dělali podobný průzkum mezi lidmi loni, čísla vyšla opačně. Letní ankety se zúčastnilo celkem 1 813 lidí a více než polovina si přála, aby brána dostala omítku. Ostatních 44 procent hlasujících naopak chtělo, aby se na vnějším vzhledu věže nic neměnilo. Takové výsledky radní zaskočily. „Čekal jsem, že lidé spíš budou proti omítnutí, Zelená brána bez omítky je symbolem města,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš.

I mezi politiky totiž zatím spíše dominovali zastánci holého zdiva. „Omítku na Zelené bráně považuji za úplnou blbost. Vím, že to je názor památkářů, ale já věřím, že se jej podaří změnit. Myslím, že by to byl zbytečný a hlavně přílišný zásah do podoby města,“ uvedl před deseti lety tehdejší i současný zastupitel a architekt Milan Košař.

Nahození 59 metrů vysoké věže tehdy považoval za „totální pitomost“ třeba i bývalý šéf Východočeského muzea a historik František Šebek.

Nicméně lidé nemusí mít obavy, že se u brány v dohledné době objeví lešení. Politici zatím opravu dominanty o něco odložili. Důvod je zřejmý – koronakrize a s tím spojený výpadek příjmů veřejných rozpočtů.

„V roce 2021 oprava rozhodně nezačne. Musíme počkat, až se ekonomika bude trochu stabilizovat, a pak investici spustíme. Předpokládáme, že se výběr daní bude postupně zlepšovat a my na opravu budeme mít,“ řekl Martin Charvát s tím, že lidé nemusí mít o památku obavy. Ta totiž není v havarijním stavu. „Brána je zasanovaná. Nehrozí tam žádný průšvih. Nemusíme úplně spěchat, ale na druhou stranu, jakmile to bude možné, Zelenou bránu opravíme,“ dodal.