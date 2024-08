U zdymadla strážníci rozdávají pokuty. Hlavně těm, co parkují na koupališti

Je to rychlé, prakticky bezpracné a hlavně jisté. Pokud pardubičtí strážníci potřebují splnit limit rozdaných pokut na daný den, stačí zajet do Kunětické ulice. A také to s chutí dělají. Mají stoprocentní jistotu, že tam chytí hned několik řidičů, kteří tam špatně parkují. Někteří vědomě, jiní ne. Platí ovšem všichni.

„Jsou tady každý den třeba třikrát. Už jsem taky dostal pokutu. Někdy to dají autům, co stojí na hlíně, jindy ne. Nevím, podle jakého klíče se řídí,“ řekl trenér tenisového klubu, který má kurty hned vedle silnice ke koupališti Cihelna.

Pravé žně měla městská policie minulý týden, kdy se konal Sportovní park v nedalekém Parku Na Špici. Mnoho desítek přespolních řidičů si z Pardubic odvezlo vedle sportovních zážitků i pokutu. A někteří mohli mít pocit, že neprávem. „Stojíte na městské zeleni. Ta je jasně vyznačená na katastrální mapě,“ dozvěděli se od strážníka při placení pokuty. Námitka, že si před návštěvou jiného města obvykle jeho územní plán nestudují, určitě nezabrala a z peněženky putovaly minimálně dvě stovky do pokladny krajského města.

V čem je problém? Na pravé straně silnice směrem od koupaliště ke zdymadlu totiž po desítkách let parkování vznikla improvizovaná parkoviště. Po trávě tam na mnoha místech není ani památky, auta tam roky normálně beztrestně stála, a tak nejeden řidič může nabýt dojmu, že tam auto může nechat.

„Na tuto ulici se nyní více zaměřujeme, a to hlavně v souvislosti se znovuotevřením koupaliště Cihelna. Strážníci tam skutečně jezdí často a řeší tam hned několik různých přestupků. Stání na zeleni je jeden z nich,“ uvedl mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Paradoxní ovšem je, že zeleň je oficiálně po celé pravé straně silnice. Ovšem výzvy k návštěvě služebny strážníků najdou za stěračem jen ti, kteří stojí mezi kurty a zdymadlem.

„Tam, kde je štěrková plocha, tam parkování tolerujeme. Tam, kde je jen uježděná hlína, už ne. Asi tak by se to dalo shrnout,“ uvedl Sejkora, který dodal, že policisté na problematické místo upozorňovali řidiče i na sociálních sítích.

„Chceme, aby se o tom více mluvilo. Těch pokut je tam skutečně hodně,“ doplnil mluvčí. Na druhou stranu ti, co na svém pokutovém bloku našli zprávu o tom, že stáli na městské zeleni, mohou při pohledu na praxi u koupaliště Cihelna jen nevěřícně kroutit hlavou a brblat si něco o nesmyslné buzeraci. V parných den tam totiž stojí stovky aut přímo na trávníku, mezi stromy, na krajnici, prostě, kde se dá. Byť v tomhle místě auta evidentně zeleň na rozdíl od plácku u zdymadla skutečně ničí, pokuta jejich řidičům nehrozí. Louka funguje totiž jako parkoviště.

Poněkud jasnější je pak situace u aut, která řidiči nechají částečně na trávě mezi vjezdem do stavební firmy a začátkem cyklostezky na Kunětice. Ti totiž porušují značku zákaz zastavení a navíc stojí skutečně na trávníku.

„Neobstojí výmluva mnohých, že stojí už za křižovatkou, která značku má rušit. Vjezd do areálu podniku určitě nelze brát jako křižovatku,“ řekl Sejkora, který upozorňuje ještě na jeden problém. „Ulice je tam velmi úzká. Pokud auta stojí po obou stranách silnice, tak by tam těžko projeli třeba hasiči. Je to nebezpečné,“ uvedl Jiří Sejkora. Jeho slova potvrdilo třeba pondělní odpoledne, kdy návštěvníci koupaliště Cihelna tak obsadili krajnice, že když proti sobě jela dvě auta, musela krokem a zablokovala na hodnou chvíli i cyklisty a bruslaře směřující na cestu podél Labe. Paradoxně však ten den žádné pokuty na místě nepadaly.

„Sleduji to tady dlouhodobě a fakt nevím, podle čeho se to řídí. Je tady zmatek, chtělo by to nějaké vysvětlující cedule, aby lidé věděli, kde tedy stát mohou, a kde ne,“ řekl tenista z blízkého klubu TK Pernštýn, který také půjde platit pokutu na služebnu v Chrudimské ulici.

Jeho přání se vyplnilo poměrně brzy. Už ve středu 14. srpna, tedy v den, kdy článek o problému vyšel v tištěné podobě v MF DNES, se na krajnici silnice ke koupališti objevily žluté čáry. Ty jasně zakazují parkování a lidé je alespoň první den respektovali. Ovšem dost nepochopitelně žlutá čára chyběla mezi zmíněným vjezdem do firmy a začátkem cyklostezky, takže opět řada řidičů našla za stěračem nepříjemný vzkaz.