Kraj oznámil tři zásadní investice do nemocnic. Budou stát přes dvě miliardy

Otevření nového pavilonu centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici za více než dvě miliardy loni krajské zdravotnictví posunulo do vyšší ligy. Teď se do ní však potřebuje dostat i řada dalších zanedbaných budov.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM/3PK) tento týden oznámil, jak bude malý a relativně chudý kraj postupovat, aby vyřešil ty největší potíže. Do roku 2028 počítá se zahájením tří větších investic za více než dvě miliardy korun. Do Svitavské nemocnice, jejíž lůžková část byla špatná už před dvaceti lety. Do stravovacího provozu v Orlickoústecké nemocnici. A nakonec do Pardubic, kde dříve klíčový pavilon 27 potřebuje po otevření sousedního centrálního příjmu více než pouhý facelift.

Nepůjde o žádný kvapík. Na ten ostatně nejsou v krajském rozpočtu peníze. Kraj předpokládá, že si bude muset vzít úvěr. Bez něj se neobešel ani při budování nového pavilonu v Pardubicích. „Máme ročně zhruba 800 milionů korun na veškeré investice,“ uvedl hejtman.

Chystané investice kraje do zdravotnictví nová lůžková část Svitavské nemocnice

1,1 miliardy Kč stravovací provoz Orlickoústecké nemocnice

580 milionů Kč budova č. 27 Pardubické nemocnice

514 milionů Kč pavilon pro kranioprogram Brandýs nad Orlicí

383 milionů Kč rekonstrukce Pavilonu N OLÚ Jevíčko

288 milionů Kč paliativní péče v Albertinu Žamberk

55 milionů Kč modernizace lůžkové části LDN Rybitví

124 milionů Kč

Jako první přijde na řadu investice do Svitavské nemocnice. Aktuálně kraj uvádí, že na ni dá 1,1 miliardy korun. „Ještě tento rok bychom chtěli soutěžit dodavatele a zahájit alespoň nultou etapu, což znamená přípravu stavby včetně demolice některých objektů. Nejpozději příští rok máme v plánu zahájit realizaci,“ řekl Netolický.

Další dvě klíčové akce se podle něj odehrají později. Orlickoústecká nemocnice se za půl miliardy dočká nového stravovacího provozu, oddělení šestinedělí a nového vstupu. V Pardubicích stavbaři začnou předělávat pavilon 27, který do otevření centrálního urgentního příjmu soustředil chirurgické obory.

Na stole bylo několik variant od kosmetické opravy po demolici a stavbu nového pavilonu. Nakonec krajští politici zvolili kompromis s náklady vyčíslenými na 514 milionů korun. „Je to prostě rozumná varianta v poměru cena výkon, která je docela zvládnutelná,“ uvedl Netolický.

V obou případech se kraj zatím zavázal zahájit stavby do roku 2028. Kdy budou dokončeny, není jasné. Kraj plánuje ještě vybudování nového pavilonu v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí pro kranioprogram, který slouží pacientům se získaným poškozením mozku po cévních mozkových příhodách.

Investice ve výši 383 milionů korun by se však podle politiků měla ústavu vrátit díky vyšším příjmům. V plánu jsou i menší investice do léčebny dlouhodobě nemocných v Rybitví či do Albertina Žamberk. Pokračovat bude i nákladná rekonstrukce areálu Odborného léčebného ústavu Jevíčko.

Chystají se další investice

Ve hře jsou však i další akce. Například oprav pavilonů v Pardubické nemocnici by podle předsedy zdravotního výboru krajského zastupitelstva Františka Pilného (ANO) mělo být víc. „A také se chystá investice do Chrudimské nemocnice, mělo by tam vzniknout triážové pracoviště, něco na způsob pardubického centrálního urgentního příjmu, ale samozřejmě v mnohem menším měřítku,“ řekl Pilný.

Vedle toho poběží řada menších investic. Například příští rok dokončí stěhování Nemocnice následné péče Moravská Třebová, která má od roku 2022 nový pavilon. K tomu potřebuje rozšířit garáže za sedm milionů korun.

„V nových garážích bude nově parkovat 8 vozidel dopravní zdravotní služby a dvě vozidla pro provoz a údržbu nemocnice,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Dušan Salfický.

Rychlejší modernizace nemocnic vázne na nedostatku peněz. Pardubický kraj dostává z daní méně prostředků než okolní regiony. Vládou slíbená změna, která by mu přinesla alespoň o 1,5 miliardy korun ročně navíc, se v tomto volebním období už nejspíš neuskuteční.