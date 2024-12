Radní navzdory kritice podrželi šéfy nemocnic, povedou je až do roku 2029

Koncem letošního března podalo bez udání důvodu výpověď 56 lékařů Pardubické nemocnice. Rychle se ukázalo, že nemocnice neuměla lékařům včas a dobře vysvětlit nesrovnalosti při výpočtu odměn za přesčasovou práci ze zkrácených úvazků.

Personální havárii museli hasit krajští politici. Hejtman Martin Netolický (3PK/SOCDEM) poté ukázal prstem na manažery nemocnice, kteří podle něj měli zajistit, aby se lékařům vše včas vysvětlilo.

„To, co osobně vnímám jako klíčové, je vnitropodniková komunikace. Ta drhne poměrně dlouhodobě. Nyní ale nemá cenu dělat žádné soudy, protože je před volbami,“ řekl tehdy pro MF DNES Netolický.

I přesto radní Pardubického kraje v úterý potvrdili generálního ředitele Tomáše Gottvalda a ředitele pro zdravotní segment Vladimíra Ningera v jejich funkcích.

„Rada Pardubického kraje při rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti Nemocnice Pardubického kraje s Tomášem Gottvaldem a Vladimírem Ningerem. Na dobu pěti let,“ uvedl tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Krajští radní se tak podle hejtmana Martina Netolického včera rozhodli napříč politickým spektrem pro zachování kontinuity. Kraj nyní řídí 3PK, ANO, Koalice pro Pardubický kraj a koalice ODS s TOP 09.

Současný generální ředitel Gottvald se vyhoupl do křesla ředitele Pardubické nemocnice v roce 2011 z pozice šéfa odborů, který v té době vedl lékařské protesty. Tehdejší hejtman Radko Martínek z ČSSD tím neutralizoval hrozící stávku. Řešení, které vypadalo jen jako politická improvizace, se však sociálnědemokratickým hejtmanům osvědčilo. Gottvald na místě šéfa pardubické a posléze všech pěti krajských nemocnic vydržel dodnes.

A to i přes kritiku, která se netýkala jen chaosu z letošního března. I personálnímu kolapsu na interně Chrudimské nemocnice v roce 2022, který na déle než rok uzavřel lůžkové oddělení, bylo podle hejtmana možné předejít, kdyby vedení nemocnice lépe komunikovalo s personálem. Oba manažeři podle Netolického slíbili, že to zlepší.

„Je to věc, kterou jsme akcentovali. Řada těch problémů se přenáší na nás, protože nefunguje komunikace uvnitř. Kolegové to vědí. Požádali jsme je, aby se tomu věnovali. Nejde to ale samozřejmě udělat ze dne na den,“ řekl hejtman. Manažeři podle něj nemohou automaticky počítat s tím, že ve funkci zůstanou dalších pět let. „Vědí, že to nebyl jenom nějaký předvolební trik a že budeme skutečně klást důraz na dobrou komunikaci,“ řekl Netolický.

Mělo být výběrové řízení, tvrdí opozice

Opoziční krajská zastupitelka a někdejší náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN) soudí, že oba manažeři měli své posty obhájit ve výběrovém řízení. „Jsem vždy pro vypsání výběrového řízení. V případě, že obhájí mandát, posílí to jejich pozici,“ uvedla Matoušková.

Podle Netolického by se výběrovým řízením proces jen prodloužil a přinesl pravděpodobně stejný výsledek. „Nedomnívám se, že by se přihlásil někdo zázračný,“ uvedl.

Konec dlouholetých manažerů ve funkci požadoval před krajskými volbami lídr Pirátů Daniel Lebduška, který je označil za „kamarády pana hejtmana“. Piráti ale ve volbách neuspěli a v krajském zastupitelstvu už nejsou.

Ve tříčlenném představenstvu Nemocnice Pardubického kraje sedí vedle Gottvalda a Ningera od roku 2021 ředitel pro provozně-obchodní segment Hynek Rais. Jeho pětiletá smlouva je platná, radní o ní nejednali.

Nemocnice Pardubického kraje bude zavírat akutní lůžka. Na základě dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) jich bude po Novém roce o 122 méně než dosud.

„Před několika lety sice již lůžkový fond prošel jistou racionalizací, ukazuje se však, že i tak existují rezervy. Dojednané snížení počtu lůžek v krajských nemocnicích tak z našeho pohledu tyto rezervy reflektuje,“ uvedl Tomáš Gottvald.

Vedení kraje ale varuje, že hlavní změny teprve přijdou. Hlavně menší krajské nemocnice trpí chronickým nedostatkem lékařů. Pomoci má restrukturalizace, její podoba zatím není známa. „Bude to v rámci pokračujících investic, sjednocování lůžkového fondu, zefektivnění práce,“ řekl hejtman.