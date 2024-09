Areál Zlaté přilby ve Svítkově dostal lepší zázemí, třeba nové sedačky

Pardubická radnice ve spolupráci s Auto moto klubem Zlatá přilba vyměnila staré dřevěné lavice za moderní sedačky. „Jsem za to moc rád. Právě východní tribuna a její naplněnost vždy rozhoduje o úspěchu daného ročníku. Když je plná, máme radost. Proto je pozitivní, že fanoušci na ní budou mít důstojnější prostředí,“ uvedl mluvčí slavného závodu Petr Moravec.

O něco jadrnější byl při hodnocení novinky předseda auto moto klubu Evžen Erban. „Když zapršelo, tak holky byly z těch lavic mokré až na zadku, nebylo to důstojné. Nyní bude mít každý divák svoje jasně ohraničené a hlavně čisté místo,“ uvedl Evžen Erban.

Dělníci celkem na východní tribuně instalovali 5 300 nových sedaček. Výrazně přispělo na akci město, které i v následujících letech plánuje postupné zvelebování velkého stadionu. „Jsme moc rádi, že se to stihlo do Zlaté přilby. Do budoucna bychom rádi třeba i postupně zastřešili tribuny. Vše je otázka peněz,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký zvolený za Žijeme Pardubice.

Ovšem už nyní jsou naplánované opravy na příští rok. Fanoušci by se při dalším ročníku tak měli dočkat nových toalet. „Ty staré záchody pocházejí ze 70. let, kdy se stadion stavěl. Nejsou v dobrém stavu. V dnešní době už nemůže mít plechové kóje. Tohle je náš plán na příští rok,“ potvrdil Evžen Erban, který zároveň zdůrazňuje, jak je závod důležitý pro Pardubice i z ekonomického hlediska. Na rozdíl třeba od Velké pardubické na něj jezdí masově diváci ze zahraničí.

„Pardubičtí podnikatelé se mne vždy ptají, proč nejezdíme závod aspoň třikrát do roka. Vždy mají plné hospody a hotely. Pravidelně k nám jezdí tři tisíce fandů hlavně z Německa nebo Polska. A ti lidé tady tráví skoro celý týden, nepřijedou jen na neděli,“ uvedl Erban, který pamatuje i dobu, kdy hlavně tehdejší obyvatelé NDR obsadili prakticky celé okolí stadionu a stanová městečka byla i ve Starých Čívicích a dalších částech Pardubic.

„Třeba v roce 1984 dorazilo dokonce zhruba 11 tisíc Němců, to byl rekord,“ dodal Evžen Erban.

Vítězové Zlaté přilby se vrací

Ten zároveň dává dohromady startovní listinu prestižního závodu. A ta by měla být letos obzvláště silná. Dorazí třeba vítěz z roku 2021 Patryk Dudek z Polska nebo Brit Daniel Bewley, který vyhrál o rok později. Na startu bude i obhájce loňského prvenství Timo Lahti z Finska.

„Hodí se nám to, že v pátek pořádáme závod Grand Prix Challenge, ve kterém se bude bojovat o účast v prestižním seriálu. Nejméně polovina jezdců z pátečního startovního pole projevila zájem o start v nedělní Zlaté přilbě. I proto se nám vyrýsovala velmi silná startovní listina. Nabízí jezdce, kteří mají svoji kvalitu, řada z nich okusila Grand Prix. Ve startovní listině může ještě dojít k některým změnám, ale spíš směrem ke kvalitě,“ řekl Evžen Erban.

Ze zdravotních důvodů naopak nepojede nejlepší Čech Václav Milík, který závod v roce 2017 vyhrál jako poslední z domácích závodníků. Toho by měl nahradit aktuálně především Jan Kvěch.

„Bude určitě těžké nahradit Vencu jako někoho, kdo jde na start jako jeden z dřívějších vítězů. Bylo by hezké ho vyrovnat. Bude to pro mě asi nejdůležitější závodní víkend celé sezony. V Grand Prix se sice spíše trápím, ale nasbíral jsem hodně cenných zkušeností a moc bych se chtěl do toho seriálu vrátit. Druhý na Zlaté přilbě už jsem v minulosti byl, rád bych se ještě o jeden stupínek posunul. Je to takový sen ten závod vyhrát,“ uvedl Kvěch.

Zlatá přilba bude opět vrcholem prodlouženého plochodrážního víkendu, jehož program načne v pátek zmíněná kvalifikace o Grand Prix Challenge. V sobotu přijdou na řadu závod světového šampionátu ve flat tracku a jubilejní 50. ročník Zlaté stuhy juniorů. Vstupenky na celý víkend mohou zájemci kupovat prostřednictvím společnosti Ticketportal či přímo ve Svítkově.