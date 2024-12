Zastupitel podal na kolegy trestní oznámení. Měl se víc ptát, zuří vedení Chrudimi

Ne snad, že by na jednání chrudimských zastupitelů vládla vyloženě kamarádská atmosféra, ale k parlamentnímu dusnu to má hodně daleko.

V pondělí tam však ovzduší podstatně zhoustlo. Vedení města oznámilo, že zastupitel opozičního SNK-ED Jan Doucek podal na celé zastupitelstvo trestní oznámení kvůli loňskému prodeji pozemků v průmyslové zóně. Policie i ministerstvo vnitra věc prověřily a sdělily, že nezjistily žádné pochybení.

Douckův postup části politiků hodně vadí. „Považuju to za veliký faul. Mě se tento způsob jednání hodně dotkl. Jakkoliv mohou být pochybnosti o tom, co projednáváme, na tomto jednání je vždy prostor, nepamatuju se, že by byla diskuse násilně ukončena,“ řekl opoziční zastupitel a bývalý starosta Jan Čechlovský (ODS).

„Že tady sedím jako zastupitel, neznamená, že budu automaticky mačkat zelený čudlík. A když mám nějaké pochybnosti, tak nemám příliš cest, jak se s nimi vypořádat, a toto je přesně bod, kdy jsem tyto pochybnosti měl,“ uvedl Doucek.

Chrudim dlouho prodávala pozemky v průmyslové zóně za 990 korun bez DPH. Naposledy před rokem zastupitelé rozhodli, že za tuto cenu přenechají firmě Era Plus pozemek, za který zaplatila dohromady 20 milionů 200 tisíc korun bez daně. Podle části opozice to bylo pod cenou a město mělo požadovat mnohem víc. K dispozici mělo totiž rok starý posudek, který stanovil cenu 1 700 korun za metr. Byť druhý, který si nechal zpracovat jeden ze zájemců, ji vyčíslil jen na 650 korun.

Doucek své rozhodnutí podat trestní oznámení vysvětloval tím, že vedení města při schvalování prodeje nepředložilo všechny podklady. Až po hlasování se k němu dostaly další dokumenty, které v něm vyvolaly pochybnosti. Vedení města tvrdí, že podklady byly dostatečné a že Doucek se měl více ptát a žádat o doplnění.

„Neříct tady nic, v klidu si hlasovat a pak podat trestní oznámení já osobně považuju z vaší strany za nefér jednání,“ řekl mu na jednání starosta Chrudimi František Pilný z hnutí ANO.

Doucek nechtěl, aby se jeho jméno dostalo do médií

Vedení Chrudimi původně netušilo, proč se o prodej pozemku v průmyslové zóně zajímá ministerstvo vnitra. Starosta proto požádal ministerstvo o informace prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, což je spíše postup běžný pro novináře.

Ministerstvo vnitra jméno podepsané pod trestním oznámením prozradilo, nicméně s upozorněním, že dotyčný požaduje, aby tato informace nebyla poskytnuta médiím.

Chrudimští radní přesto jeho jméno oznámili na tiskové konferenci novinářům a dokonce zařadili informaci o jím podaném trestním oznámení jako bod na jednání pondělního zastupitelstva. „Město nebo jeho zástupci to neměli poskytnout jakýmkoliv médiím, a my jsme to vyvěsili na web,“ komentoval to opoziční zastupitel Roman Málek z Koalice pro Chrudim.