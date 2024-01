Vlivného úředníka nazval „pardubickým Kmotrem“, teď zastupiteli hrozí soud

Opoziční zastupitel Pardubic Filip Sedlák je proslulý tím, že se nebojí jít pro ostřejší vyjádření daleko. Svým konfrontačním stylem politiky štve už roky radní města. Nyní ho však jeho produkce dostala do potíží.

Kvůli článku, který Sedlák umístil na facebookovou stránku svého sdružení Naše Pardubice, ho žaluje bývalý šéf investičního odboru a dnešní ředitel Nadace pro rozvoj města Pardubice Jiří Čáň.

Někdejšímu vlivnému úředníkovi, který mezi roky 1996 až 2013 dohlížel na všechny velké městské zakázky, se nelíbilo, že o něm Sedlák psal jako o mafiánovi. Chce po něm 50 tisíc korun a veřejnou omluvu.

„Podal jsem na pana Sedláka žalobu pro ochranu osobnosti. To, jak o mně informuje v článku na webu, je nepřijatelné. Pokud by se řídil svými slovy, měl by rezignovat na svůj post zastupitele. Sám u jiných říká, že nectí presumpci neviny,“ uvedl pro MF DNES Jiří Čáň.

Sedlák potvrdil, že mu přišla předžalobní výzva a že ho soudkyně vyzvala, aby se k záležitosti vyjádřil. Termín případného prvního stání zatím znám není. „Myslím, že jsem nic špatného neudělal. Jen jsem reagoval na článek v Pernštejnu. Osoba pana Čáně je v Pardubicích dobře známa a osobně mne šokovalo, že se znovu ucházel o post šéfa odboru investic, proto jsem článek zveřejnil,“ řekl Sedlák.

Celá anabáze totiž odstartovala loni v březnu, kdy nejprve na webu a pak i v tištěné formě lokálního týdeníku Pernštejn vyšel text o Čáňovi. Článek se zaobíral skutečností, že bývalý úředník se přihlásil do výběrového řízení na post vedoucího odboru majetku a investic. Tedy na post, který před deseti lety opustil.

Čáň rezignoval po nepovedené soutěži na demolici haly

Tehdy mu radní města vytýkali soutěž na demolici torza haly, která stála u Tyršových sadů. Likvidace měla podle výsledků první soutěže město stát zhruba dva miliony.

Ovšem když majitel firmy Kovošrot Jarý Petr Jarý prostřednictvím MF DNES upozornil na to, že stavbu lze odstranit mnohem levněji, magistrát vypsal druhou soutěž a v ní vítězná firma nabídla, že Pardubicím za demolici naopak zaplatí přes 100 tisíc korun za získané železo.

„Celou věc jsem pečlivě prozkoumal a z mých zjištění je patrné, že Jiří Čáň udělal zásadní chybu v tom, že zakázku nevyvěsil na internetu,“ uvedl v roce 2013, kdy se kauza řešila, tajemník magistrátu Michal Zitko.

Nicméně úředník Čáň nakonec podal rezignaci sám. „Kvůli hale neodcházím. Stojím si za tím, že tam jsem žádnou chybu neudělal. Plnil jsem jen zadané úkoly,“ řekl k tomu tehdy Čáň, který podal žalobu i na týdeník Pernštejn. „U něj proces ještě není tak daleko jako u pana Sedláka. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ doplnil Čáň.

Čáň nakonec soutěž na post šéfa odboru majetku a investic nevyhrál a radnice vybrala jiného uchazeče. Na celé věci je pikantní, že Čáň chtěl na pozici, kterou uvolnil bývalý šéf odboru Petr Škoda. Toho přitom stejně jako Čáňova nástupce Jaroslava Hrušku na konci listopadu policie obvinila kvůli korupci.

Text, který je stále přístupný na Facebooku sdružení Naše Pardubice, je plný výrazů a vět, které se Čáňovi nemohly číst dobře. Velmi často autor odkazuje na známé dílo spisovatele Maria Puza Kmotr i jeho filmovou verzi, kterou natočil režisér Francis Ford Coppola.

„Stejně nesmrtelná jako filmová tvorba režiséra Francise Forda Coppoly se zdá být úřednická kariéra ‚pardubického Kmotra‘. Mezi nejvyšší vedení pardubické radnice se zjevně rekrutovalo mnoho obdivovatelů Cosa Nostry,“ je mimo jiné v textu. „Kmotrovský návrat místní persony capo de tutti capi všech městských zakázek,“ píše se dál.

Článek se také opírá o zjištění regionálních médií, která se pokusila v roce 2009 dát do dohromady příjmy a výdaje Jiřího Čáně. Z analýzy vyplynulo, že jen mezi lety 2004 až 2009 utratil bez započtení peněz nutných na provoz domácnosti minimálně 16 125 000 korun. Za stejnou dobu však měsíčně vydělával jen cca 50 tisíc. Rychlé zbohatnutí vysvětloval Čáň prodáním akcií obchodního domu Pyramida.

O obchodu není ale žádný veřejný doklad. Policie úředníka několikrát vyšetřovala, ale vždy případ odložila.