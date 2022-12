Vlaky z Hradce či Chrudimi by mohly jezdit do centra Pardubic, snad už za rok

Stavební práce na modernizaci železniční stanice mají být totiž hotové do konce příštího roku a do té doby bude i nová zastávka.

Na tu by podle Správy železnic měly zajíždět soupravy ze dvou směrů. „Je tam idea, že by jezdily buď od Hradce Králové nebo od Chrudimi až na zastávku, kde by se otáčely. Jak přesně to bude, nedokážu nyní říct, bude záležet na Pardubickém kraji, co si nasmlouvá,“ uvedl náměstek pro investice ze Správy železnic Radomil Novák.

Nápad na vybudování nové zastávky v centru Pardubic vznikl původně kvůli takzvané Ostřešanské spojce, nové železniční trati do Chrudimi. I když návrh zrychlit a napřímit spojení Pardubic s Chrudimí narazil na odpor a je zatím u ledu, zastávka v plánech zůstala. Připraven už pro ni je i přístup z podchodu ze Sladkovského ulice. K dispozici je také nový most přes ulici Jana Palacha.

Na zastávku i z ulice 17. listopadu

K zastávce se cestující dostanou jak z podchodu u polikliniky, tak z podjezdu na ulici 17. listopadu. Na obou místech by také měli najít tabule s odjezdy vlaků.

Podle Nováka by soupravy z Hradce Králové a Chrudimi jezdily na první nástupiště hlavního nádraží a pak pokračovaly dál až na novou zastávku.

Zatím ale není jasné, které soupravy zde budou mít konečnou. Rozhodnutí má v rukou Pardubický kraj, který si spoje od Českých drah objednává a také je platí. Náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS) uvedl, že protažení spojů na zastávku Pardubice centrum cestujícím pomůže, nicméně to bude znamenat pro kraj výdaje navíc.

„Předpokládám, že vejdeme v jednání s magistrátem a budeme se o náklady dělit, jako se dělíme například o náklady na zajištění provozu MHD do Lázní Bohdanče. Část platíme my, část Bohdaneč. Přece jenom to budou využívat jejich obyvatelé, tak by se na tom mohly Pardubice podílet,“ řekl Kortyš.

Náklady na protažení spojů ale nebudou dramatické, jedná se o prodloužení cesty o kilometr, řádově půjde o miliony.

Modernizace pardubického uzlu pokračuje podle plánu. V některých ohledech je dokonce napřed. Hotové je 1. a 2. nástupiště. Stavbaři pokročili i s výstavbou nového 5. nástupiště, přestože se původně mělo vybudovat až v roce 2023. Příští rok se k němu pak vybudují podchody. „Páté nástupiště bude sloužit pro osobní dopravu, která jezdí po koridoru,“ uvedl Novák.

Ve výstavbě je také lávka přes kolejiště, která spojí pardubické vlakové nádraží se sídlištěm Dukla. Kromě železničního svršku a spodku, nových kolejí a nástupišť prochází obnovou také zabezpečovací a sdělovací technologie.

Cestující na nádraží zase ocení kromě nových eskalátorů také modernizovaný informační systém, wifi a výtahy. Ty uvítají především vozíčkáři a také rodiče s dětmi v kočárku. Z pohledu stavebních prací a výluk skončí modernizace pardubické stanice na konci příštího roku. „V první polovině roku 2024 se pak ještě zabezpečovací zařízení rozšíří o systém ETCS,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.