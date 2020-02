Synové odmítali u školy vystoupit z auta, vysvětlila žena záškoláctví

Z trestného činu ohrožení výchovy dítěte se zodpovídá matka dvou nezletilých chlapců.

„Oba synové se prý nezodpovědně stavěli ke školní docházce. Podle matky zprvu odmítali před školou vystoupit z auta,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Žena ze Svitavska jim absenci občas omluvila, později ale chování přestala tolerovat a žádné omluvenky jim nepsala. Starší syn měl na konci pololetí 214 neomluvených hodin, mladší dokonce 251.

„Ženě za to hrozí až dva roky vězení,“ doplnila Janovská.

Kvůli absencím už žena seděla, teď jí hrozí vyšší trest

Jiné matce na Chrudimsku za to samé hrozí až pět let. Její dcera měla na konci prvního pololetí neomluvených 321 hodin. Od konce listopadu nechodila do školy.

„Její matce hrozí pět let, protože už v minulosti byla za stejný čin odsouzena. V roce 2018 odseděla deset měsíců,“ sdělila Janovská.

A tyto případy nejsou ojedinělé. „Upozorňujeme, že devítiletá školní docházka je povinná a rodiče jsou za její plnění dítětem zodpovědní,“ připomněla mluvčí.