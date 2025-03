Neobvyklý plán v Pardubicích. U zámku postaví pódium, na valech hlediště

Východočeské muzeum Pardubice, které spravuje tamní zámek, chce tuto renesanční památku oživit. V severním paláci buduje nový společenský sál s moderním zázemím. Vedle toho chce veřejnosti otevřít i bezprostřední okolí.

Jedním z kroků má být vybudování nového pódia. Vzniklo by v prostoru parkánu, kde se už nyní odehrávají příležitostné výstavy. Hlediště architekti navrhli postavit přímo na valech. Od pódia by tak diváky dělila parkánová zeď.

„V tomto místě jsme několikrát měli scénu, ale návštěvníci seděli dole v tom parkánu. Bylo by přitom možné využít svahu, udělat zde sezení, které by bylo možné přes den využívat k tomu, že se zde návštěvník posadí, nasvačí se a může se dívat na zámecký palác,“ řekl ředitel Východočeského muzea Pardubice Tomáš Libánek.

Ten soudí, že by se zde mohly konat koncerty, divadelní představení, ale také by se zde lidem mohlo nabídnout letní kino.

Zámek musí žít, soudí vedení muzea

Nápad zapadá do plánu, o kterém portál iDNES.cz už informoval. Muzeum i Pardubický kraj totiž chtějí lidem umožnit vstup do zámeckého areálu přímo z Tyršových sadů. K tomu je ale potřeba vytvořit průchod v hradbách, které obklopují zámek.

Branka v opevnění spojovala v roce 1931 náměstí Republiky a Tyršovy sady s pardubickým zámkem na jižní straně hradeb, pak zanikla. Muzeum by ji chtělo obnovit a přidat ještě jednu na straně západní. Památkáři nemají vůči nápadu zásadní výhrady, pokud bude návrh dobře zpracován.

„Záleží hodně na kvalitě architektů, na pečlivosti přístupu,“ uvedla před časem vedoucí odboru péče o památkový fond pardubického pracoviště Národního památkového ústavu Ivana Panochová.

Muzeum také plánuje valy oživit, vytvořit zde nové stezky s přírodovědnou a s historickou tematikou. Teď je zámek uprostřed dvou rozsáhlých stavebních akcí za více než čtvrt miliardy korun.

Nový společenský sál navržený architektkou Evou Jiřičnou v severním paláci zámku má být hotový do konce příštího roku. Návštěvnické centrum a expozice přírody v bývalých hospodářských budovách se lidem otevře v roce 2027.

Libánek neumí odhadnout, kdy lidé budou moci poprvé usednout na svahu valu a sledovat promítání filmů. „Je to plán na pět či více let, podle toho, jak se nám na to podaří získat finanční prostředky,“ uvedl Libánek.