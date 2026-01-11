Lešení z litomyšlského zámku je pryč, renesanční perla se vyloupla do krásy

Bělající se renesanční štíty výrazné dominanty, kterou na odhalených zdech umocňují zrestaurovaná venkovní sgrafita, jsou konečně důstojnou korunou zámeckého návrší. „Je to nádhera. Ta psaníčka neskutečně vynikla,“ pochválila práci restaurátorů návštěvnice z Brna, která spolu s dalšími obdivovala sgrafitovou výzdobu s figurálními výjevy na štítech a lunetách.
Renovace vnějšího pláště zámku z 16. století navázala na obnovu střech, krovů, komínů a interiérů ve třetím podlaží, která začala v roce 2023. Lešení zmizelo v průběhu listopadu ze severní a jižní strany a zůstalo jen na části východní stěny u zámecké věže.
„Budou se tam provádět ještě některé náročnější věci, jako je výměna staticky poškozených pískovcových ostění u jednoho sdruženého okna, a dojde k dokončení restaurování sgrafitových fasád. Až to klimatické podmínky dovolí, restaurátoři se vrátí k obnově sgrafit i ve spodních partiích, na které už nebude potřeba lešení a práce půjdou udělat ze země,“ řekl kastelán zámku Petr Weiss.
Severní strana dala restaurátorům nejvíc zabrat
Nejvíc práce měli odborníci s návětrnou severní stranou, která byla vlivem počasí nejvíc poškozena. Po dohodě s památkáři musela být v návaznosti na výtvarný koncept Olbrama Zoubka, který společně s dalšími autory v 70. a 80. letech minulého století pracoval na obnově sgrafit, zhotovena zcela nová psaníčka. Loni byla na severní stranu zámku navrácena i lunetová římsa, která vznikla podle návrhu českého grafického designéra a typografa Karla Míška. Samotnou výmalbu měla na starosti akademická malířka Barbora Mališová.
Podle kastelána zámku Petra Weisse valná část prací bude dokončena v letošním roce, přestože druhá etapa za 425 milionů korun hrazená z národních zdrojů potrvá oficiálně do příštího roku.
Renesanční zámek v Litomyšli má novou střechu, opravu komplikuje dřevomorka
„Počítáme s harmonogramem do roku 2027, ale zdá se, že pokud se nevyskytne něco nepředvídatelného, většina prací by se měla stihnout během letošního roku. Kromě restaurování posledních sgrafit nás čekají ještě terénní práce mezi zámkem a Panským domem, který byl obnoven během první etapy. Pak půjde celý zámek obejít,“ dodal Weiss.
Opravený zámek návštěvníky láká. Jen loni ho navštívilo 73 401 lidí, předloni to bylo 60 229, což je o zhruba 10 tisíc víc než byl dlouhodobý průměr před covidem.
Vánoční prohlídky trvaly do 10. ledna, pak se do konce března otevírá zimní trasa, která nabízí kombinaci nově zrestaurovaných interiérů a zámecké kuchyně.
Plány pro hlavní návštěvnickou sezonu nechce ještě kastelán příliš prozrazovat, ale na některé z akcí bude připomenuto výročí úmrtí císaře Františka Josefa I., který v roce 1889 na zámku u tehdejších majitelů z rodu Thurn-Taxisů pobýval.