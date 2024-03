Litomyšlský zámek chystá změnu. Bude otevřený celý rok

„Dost jsme o to stáli. Protože nemělo cenu mít otevřený jen rodný byt, kdyby nebyl otevřený zámek. Takto jsme se domluvili, že se celý areál oživí. Máme z toho radost. Chtěli bychom tak prodloužit turistickou sezonu,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Dodal, že podle předběžných dohod by měl zámek být otevřen mimo sezonu od čtvrtka do neděle.

Až dosud se litomyšlský zámek otvíral v zimě jen zcela výjimečně. Z památek pod správou Národního památkového ústavu nabízí v Pardubickém kraji vstup mimo sezonu jen slatiňanský zámek, zimní trasa je zde otevřena od čtvrtka do soboty.

Podobný režim by měl fungovat i na zámku v Litomyšli, který nyní prochází kompletní rekonstrukcí. Na opravu přišlo z Evropské unie více než 200 milionů korun, v žádosti o dotaci památkáři změnu de facto už slíbili, napsali totiž, že díky rekonstrukci vzniknou nové prohlídkové okruhy a provozní doba se rozšíří na celoroční.

„Plánujeme otevírat nové prostory od června letošního roku, do té doby se ujasní, co a v jakém režimu návštěvníkům v době mimo sezonu nabídneme. Nejspíše to budou prostory ve druhém patře, kde by měla být expozice věnovaná tomu, proč je zámek zapsaný na seznam UNESCO. Prohlídková trasa, které pracovně říkáme zimní, zavede návštěvníky do části nově zpřístupněných interiérů ve druhém patře,“ řekl kastelán litomyšlského zámku Petr Weiss.

Litomyšl věří, že to do města přiláká mimo sezonu více turistů. „K zámku přidáváme do nabídky nejen rodný byt Bedřicha Smetany, ale i zámecké sklepení, piaristický chrám a Regionální muzeum, které je samozřejmě přes zimu otevřené. Myslíme si, že to je to pěkný tip na výlet, který budeme propagovat pod názvem Víkend v Litomyšli začíná ve čtvrtek,“ řekla vedoucí odboru kultury Městského úřadu Litomyšl Michaela Severová.

Město podle starosty plánuje s památkáři společný prodej vstupenek, přímo na zámku se otevře i opravená městská obrazárna.

„Naše město a jeho pamětihodnosti tak budou pro turisty zase o něco atraktivnější i mimo hlavní turistické sezony, což jistě pomůže také litomyšlským ubytovatelům vytížit volné kapacity mimo sezonu,“ uvedl starosta Daniel Brýdl.

Zámek prochází rozsáhlou rekonstrukcí, kvůli které festival Smetanova Litomyšl musel své pódium ze druhého zámeckého nádvoří loni i letos přesunout na tamní zimní stadion.

Stavbaři už opravili všechny střechy a krovy. Letos v červnu část rekonstrukce hrazená z evropských prostředků skončí, další, financovaná státem, by měla pokračovat až do roku 2027.

Mimo jiné bude dokončena renovace venkovních sgrafit. Na mnohých místech jsou již značně opadaná psaníčka, která mezi lety 1973 až 1989 restaurovala čtveřice předních českých výtvarníků – Václav Boštík, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský a Olbram Zoubek.

Zimní prohlídková trasa už se tvoří

Z výčtu nových expozic bude nejzajímavější část věnovaná fundusu zámeckého divadla. Do dnešní doby se zde zachovalo přes dvacet kompletních sad divadelních kulis, které se nacházejí v depozitáři. Změní se i zázemí pro návštěvníky. Dnešní pokladna dostane podobu moderního centra, v zámku přibude informační systém, nové budou i toalety.

Celoroční provoz má v České republice řada významných zámků a hradů spravovaných státem. Například státní hrad a zámek v Českém Krumlově, zámek v Hluboké nad Vltavou nebo hrady Karlštejn a Křivoklát.