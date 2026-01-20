Záchrana z ledové řeky. Žena si při pádu poranila páteř, brodili se k ní policisté

  16:46,  aktualizováno  16:46
Z pětimetrové výšky spadla v noci do řeky v Chrudimi mladá žena. Zachránili ji policisté, kteří se za ní vrhli do ledové vody. Ženu s poraněnou páteří pak předali záchranářům, ti ji transportovali do nemocnice.
Policisté na vlastní nebezpečí vstoupili do ledové řeky, aby zachránili mladý...
Zvětšit fotografii

Policisté na vlastní nebezpečí vstoupili do ledové řeky, aby zachránili mladý život. (18. ledna 2026) | foto: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Mladá žena spadla do řeky Chrudimky v neděli kolem druhé hodiny ráno v chrudimské ulici Široká. Na místě byli jako první policisté z Oddělení hlídkové služby Chrudim, kteří se okamžitě vydali za záchranou ženy do ledové řeky. Pro první pomoc použili svůj batoh, který je podle policejní mluvčí součástí výbavy každé prvosledové hlídky v rámci celého kraje.

„Policisté přebrodili ledovou Chrudimku, aby se ke zraněné ženě dostali. Zajistili tepelný komfort a celou dobu kontrolovali její stav a vědomí. Společně s kolegy od hasičů ji poté vyprostili z koryta řeky a předali záchranářům, kteří ji transportovali do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. Jak se žena do řeky dostala, policie neuvedla.

Vyproštění bylo podle mluvčího krajské záchranné služby Josefa Strašíka technicky i fyzicky velmi náročné. Na místo vyjížděla jedna záchranářská posádka společně s lékařskou posádkou.

„Kolem zrovna projížděla další posádka záchranné služby z jiného výjezdu a vydala se taktéž na pomoc. Osoba utrpěla lehká až středně závažná zranění a byla transportována na urgentní příjem do Pardubické nemocnice,“ doplnil mluvčí záchranné služby Josef Strašík.

Za šera sjela do ledové řeky, promrzlou ženu zachránili díky dalšímu řidiči

„Hlášení jsme obdrželi v neděli ve dvě hodiny ráno. Na místě zasahovala profesionální jednotka z Chrudimi. Po příjezdu bylo zjištěno, že zraněná osoba se už nachází na břehu řeky. Pomocí tří nastavovacích žebříků jsme k osobě s poraněnou páteří slezli společně se záchranáři a pomohli jsme s transportem. Vyzvednutí probíhalo pomocí žebříku ve vodorovné poloze,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

K zásahu se vyjádřil i ředitel Územního odboru Chrudim Antonín Moravec, který poděkoval zasahující hlídce. „Velice rád bych ocenil mimořádné nasazení a profesionalitu policistů při zásahu, který probíhal v nočních hodinách, kdy teplota vzduchu byla pod nulou a voda v řece ledová,“ uvedl.

Autor: