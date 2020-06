Pracovní morálka klesá, říká šéf firmy Isolit Bravo Kvido Štěpánek

Firma se nyní snaží získat povolení pro sériovou výrobu výtěrovek. Během doby, kdy byly uzavřené hranice, potýkala se firma s nedostatkem pracovníků, část z nich totiž dojíždí z Polska. „Do výroby jsme tak naskočili všichni, včetně mě,“ říká dlouholetý ředitel Isolitu Bravo Kvido Štěpánek.

Zasáhla koronavirová krize nějakým způsobem provoz v Isolitu Bravo?

Isolit Bravo Firma jako první na světě vyvinula stavební kolečko s elektromotorem zvané Motúčko, úspěšně ho vyrábí a prodává již více než deset let. Má dva týmy výzkumníků, jedni se zabývají vývojem a vynalézáním, druzí studují nové technologie. Za celou dobu podnikání poskytla firma přes 50 milionů korun na dobročinnost, podporuje sport v Jablonném a také biatlon v Letohradu. Firma má zhruba 550 zaměstnanců, roční obrat se pohybuje přes 1,1 miliardy korun, export činí 75 procent. Hlavními zákazníky jsou velké firmy zabývající se dodávkami do automobilového průmyslu, je také přímým dodavatelem pro Škoda Auto.

Samozřejmě zasáhla a velmi nepříjemně - výpadkem třetiny výrobních pracovníků, v naprosté většině polských kvůli zavřené hranici, a poloviny zakázek Lisovny. Do výroby jsme tak naskočili všichni režisté - včetně mě.

Jak probíhá návrat do normálu?

Zatím probíhá, a to velmi pomalu. Zakázky se zotavují nepatrně a nemálo spolupracovníků ještě pobývá na podle mne neoprávněných neschopenkách.

Vaše firma se zapojila do pomoci zdravotníkům a začala vyrábět takzvané výtěrovky. Jaká je současnost a budoucnost tohoto projektu?

V tuto chvíli máme technologii sériové výroby zvládnutou a zastavili jsme se na hoře dokumentů, studií, rozborů a potvrzení, které jsou nutné ke schválení výtěrovek tak, aby mohly být distribuovány a používány.

Mění se nějakým způsobem plány firmy do budoucna, případně jakým?

Samozřejmě. Musíme počítat s tím, že automotive, nejen tento sektor, ale i ostatní, bude prožívat krizi.

Museli jste přistoupit na nějaká úsporná opatření?

Bezesporu ano, každou vydanou korunu je nyní potřeba daleko pečlivěji vážit.

Co podle vás čeká českou ekonomiku v následujících měsících a letech?

Nebude to nic až tak pěkného, obavu mám především z obřího zadlužení státu. Kdo ho bude splácet, když jsme to nedokázali ani v dobách největší konjunktury?

Jaké novinky čekají vaši firmu vzhledem k přechodu mnoha firem na takzvaný průmysl 4.0?

Průmysl 4.0 sleduje bezesporu každá firma, která chce přežít. Netřeba z toho dělat událost – záleží na tom, co je pro koho ekonomicky přínosné a co by byla jenom prázdná krabice.

Jak se změnil pracovní trh během koronavirové krize? Máte problémy se sehnáním kvalitních kolegů?

Změnil se k horšímu. Stát je hodný strýček, který všechno zatáhne. V takovém prostředí nutně pracovní morálka klesá.

Spolupracujete se školami v regionu? Jakým způsobem?

Ano, hodně. Vedeme technické kroužky pro základní školy a průmyslovky a vyučujeme praktickou část druhých ročníků učebního oboru Nástrojař. Máme pro to vlastní pracovní dílnu, vlastní instruktory, jsme sledováni a hodnoceni českou školní inspekcí – prostě regulérní praktická výuka po celý školní rok, pět dnů v týdnu.

Dotkla se koronavirová krize nějakým způsobem vás osobně?

Ve smyslu, že by onemocněl někdo z mých blízkých, naštěstí ne.

Chystá firma nějaké novinky?

Jsme celoživotní optimisté a novinek chystáme celou řadu, a velmi zajímavých. Kromě zmíněných výtěrovek jsou to především nové verze Motúčka – tak například Živá kláda, Koňačka, Motúčko Rudl, Motúčko Jednotunka – která už svými jmény napovídají.