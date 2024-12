U stromu leželo 10 kilo masa. Krmení pro lva? Nechybí vám soused? žertují lidé

Že někdo vyhodí starý nábytek či vysloužilou ledničku před dům a dělá, že se nic nestalo, není pro strážníky nic neobvyklého. Na takové případy znečištění veřejného prostranství jsou při řešení přestupků zvyklí. Aby narazili na deset kilogramů vyhozeného masa, které vypadá, že někdo právě donesl ze zabíjačky, tak to tu ještě nebylo.

„S takovýmto množstvím vyhozené potraviny jsme se ještě nesetkali. Lidé se na nás obrací většinou, když likvidují nějakou pozůstalost a narazí na větší množství jídla, protože nevědí co s tím,“ řekl ke středečnímu nálezu v ulici U Marka mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Jaké pohnutky měl člověk, který maso tímto způsobem vyhodil, strážníci nezjistili.

„Přestupek by to být mohl, ale my jsme ho takto nekvalifikovali. Mohl za tím být dobrý úmysl nakrmit toulající se kočky. Maso mohl mít někdo připravené na uzení, ale mohlo mezitím trochu zasmrádnout, tak aby nepřišlo nazmar, hodil to ven,“ nadhazuje jednu z verzí mluvčí. Pár metrů od místa nálezu se totiž nacházela popelnice.

K myšlence dobrotivého kočkomila se kloní i někteří lidé, kteří příspěvek městské policie vtipně okomentovali.

„Asi dárek pro toulavé kočky, ale podle nadílky se tam asi toulá lev,“ napsala například jedna z diskutujících jménem Klárka. Dalším nescházel černý humor. „A je to určitě vepřový? Nechybí někomu soused?“ pobavila ostatní přispěvatelka Martina.

Hlídka maso každopádně naložila a v městském útulku vyhodila do kafilerního boxu.