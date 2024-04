Pozdě, ale přece. Obchvat Rokytna na Pardubicku začne řidičům sloužit v létě

„Stejně jako u jiných staveb plánujeme, že provoz spustíme hned, jak budeme moci, a to v režimu předčasného užívání. Laicky řečeno, až bude vše bezpečné a budou se jen dodělávat detaily, tak po silnici necháme jezdit auta,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS) podle tiskové zprávy kraje.

Přestřižení pásky ukončí čekání na silnici, která podle nesplněných slibů kraje měla sloužit už dávno.

V roce 2018 hejtman Martin Netolický (SOCDEM/3PK) tvrdil, že přivaděče budou dříve než dálnice D35. Podle tehdejší tiskové zprávy měl obchvat Rokytna začít sloužit v prosinci 2021. Jenže na slavnostní zahájení akce došlo až v září roku 2022, a i když kraj tehdy slíbil, že vše bude hotovo v prosinci roku 2023, opět to nevyšlo. A tentokrát kvůli chybě v přípravě akce.

Dálniční přivaděč Rokytno–Býšť Nová propojka mezi dálnicí D35 a silnicí I/35 vedoucí kolem Rokytna na Pardubicku bude dlouhá více než čtyři kilometry, půjde o komunikaci druhé třídy s šířkou 9,5 metru. Součástí stavby jsou tři křižovatky. Společnost Strabag krajskou zakázku získala s nabídkovou cenou ve výši 250 milionů korun s daní. Intenzita provozu ve směru od Pardubic i od Býště přesahuje v průměru 2 700 vozidel za den a po otevření D35 se tato hodnota ještě zvýšila.

MF DNES zjistila z webu krajských silničářů, že kraj v době zahájení stavby neměl přesně vytyčenou trasu, ta ostatně dosud není patrná ani z katastru nemovitostí. Stavbaři tak museli čekat, až kraj přesné vytyčení trasy zajistí. Práce na tom pokračovaly až do února 2023.

„Po dokončení základní vytyčovací sítě byly zahájeny vlastní práce na realizaci stavby,“ uvádí web Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Kraj kvůli zdržení nakonec souhlasil s tím, že se otevření stavby odloží o čtyři měsíce.

Propojení, které přivede řidiče z mimoúrovňové křižovatky u Rokytna na stávající I/35 mezi Býští a Chvojencem, je nesmírně důležité. Nejen pro řidiče jedoucí z Rychnovska a Orlickoústecka na dálnici či opačným směrem, ale pochopitelně pro obec Rokytno, která hodně trpěla už při výstavbě dálnice v úseku Opatovice-Časy.

Po otevření D35 na klikatém průtahu ubylo těžkých aut ze stavby, nicméně je nahradily osobní vozy a kamiony směřující na dálnici nebo z ní. Kraj alespoň loni dokončil opravu průtahu obcí.

Stavbaři začnou připojovat obchvat k silnici I/35

Zatímco na stavbě obchvatu byl dlouho hotový úsek od kruhové křižovatky v Rokytně až po Chvojenec a hladký povrch si tu už vyzkoušeli cyklisté i bruslaři, na propojce z Chvojence k silnici I/35 se dlouho nic nedělo. To se nyní změnilo a stavbaři konečně začali napojovat obchvat na silnici I/35, takže provoz na hlavní silnici je zatím svedený do zúžených pruhů. V místě platí snížená rychlost. Omezení provozu zde má trvat až do 10. června.

Stavbu za 250 milionů chce obec s pomocí kraje doplnit zelení, která by omezila hluk z obchvatu.

„V rámci pozemkových úprav jsme vymezili pozemky na výsadbu zeleně podél obchvatu a moc mě těší, že podle předběžné domluvy už budeme moci na podzim letošního roku sázet,“ řekla starostka Petra Vrbatová. Po dokončení obchvatu obec Rokytno chystá rekonstrukci průtahu místní části Bohumileč.

„Jelikož jsme za téměř 40 milionů korun v roce 2023 opravili průtah Rokytnem samotným, chystáme se společně opravit silnici vedoucí Bohumilčí. Domluva je taková, že Ředitelství silnic a dálnic v roce 2025 opraví silnici až k této vesnici, na což navážeme my opravou komunikace přes vesnici,“ uvedl Michal Kortyš.