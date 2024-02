Mýto opraví most i městské budovy. S dalšími věcmi snad pomůžou dotace

Do roku 2024 vstoupilo město Vysoké Mýto bez jakéhokoliv úvěru, který by muselo splácet. Stavební akce bude financovat ze svého rozpočtu. Ten je schodkový s příjmy 377,6 milionu korun a výdaji necelých 426 milionů. Osmačtyřicetimilionový schodek pokryje rezervou z minulých let. Když z této zálohy odebere peníze na pokrytí schodku, bude mu na účtu stále zbývat více než 53 milionů korun.

„Nejvýznamnější investiční akcí roku 2024 bude dokončení smuteční síně včetně jejího okolí a parkoviště v Milíčově ulici. Celkově vše přijde na 105 milionů korun bez DPH,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Letos se město musí pustit do opravy mostu nad Blahovským potokem v Jeronýmově ulici. „Je jedním z prvních betonových mostů v Čechách a už dosloužil. Musíme ho zbourat a postavit nový,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

Vyjde na dvacet milionů korun a další prohlídkou by stará konstrukce už zřejmě neprošla. Pro řidiče to bude nemalá dopravní komplikace. Jezdí tudy linkové autobusy, které se budou muset přeložit, navíc přes dosluhující most vede objízdná trasa z pětatřicítky.

„Když se na ní něco stane, jezdí se právě tudy,“ řekl starosta Jiraský. Až čtvrtinu ceny představují přeložky inženýrských sítí, které mostem vedou. Stavba by se měla rozjet v červnu, v září by mohli řidiči jezdit po novém mostě.

Sumu v jednotkách korun spolkne oprava vodovodu a elektroinstalace v Mateřské škole Čtyřlístek, oprava lávky u dolního závodu Iveco, milion korun pak bude stát rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Vanicích.

Dotační výzvy dají šanci dalším projektům

Vysoké Mýto se také bude připravovat na stavbu nového domova důchodců, který nahradí dům pokojného stáří Naděje. Měl by vyrůst v příštích letech v oblasti za pivovarem, kde má město pozemky. Náklady na stavbu vycházejí kolem 300 milionů korun, což je i s osmdesátimilionovou dotací velký zásah do rozpočtu. Letos tedy čeká vedení Vysokého Mýta rozhodnutí, zda projekt zlevnit, nebo zariskovat a spustit soutěž s tím, že firmy budou hladové a cenu stlačí na přijatelné finance.

V rozpočtu jsou také peníze na projekt přístavby základní umělecké školy, na který chce město žádat o dotaci.

„Pokud nezískáme dotaci, tak do stavby nepůjdeme,“ řekl Jiraský. Peníze od státu nebo Evropské unie by mohly pomoci i v případě vylepšení knihovny. Tam platí dvě verze: bez dotace se vyřeší jen bezbariérovost a nutné opravy, s dotací město uskuteční zajímavý projekt včetně rajské zahrady uvnitř.

Rozpracovaný je také projekt na atletický tunel na městském stadionu, který by měl sloužit zejména vysokomýtským atletům. Náklady jsou 22 milionů korun. „Pokud budeme úspěšní s dotací u Národní sportovní agentury, tak by se mohl postavit v roce 2025,“ řekl místostarosta Vysokého Mýta Jan Lipavský.