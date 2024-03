Půlmetrová díra obtěžovala řidiče v Pardubicích, už ji provizorně zalátali

Brzký nástup jara se na silnicích Pardubického kraje zatím neprojevil. Silničáři o sobě dávají najevo úklidem odpadků podél silnic či prořezávkou větví. Když už jsou vidět na silnicích, největší díry po zimě zatím látají nepříliš trvanlivou studenou směsí, která vydrží nanejvýš pár týdnů. Je to i případ obrovského výmolu, který se po zimě objevil na Dašické ulici v Pardubicích.

Na neoznačenou, asi 15 centimetrů hlubokou díru, si na prvním pardubickém obvodě stěžovala řada lidí. Díra se nacházela za frekventovanou odbočkou pár metrů za křižovatkou s ulicí Na Okrouhlíku, kudy jezdí spousta lidí z pardubické nemocnice, řidiči jedoucí z centra ji registrovali na poslední chvíli a často nebezpečně vybočovali do protisměru. Až poté, co MF DNES zveřejnila seznam deseti nejhorších silnic v regionu, díra o velikosti 60 centimetrů na délku a 30 centimetrů na šířku zmizela.

Opravy studenou směsí téměř nic nevydrží

Sice je zalátaná jen studenou směsí, řidiči však neriskují poškození nápravy nebo kola.

„Když to není něco hrozného, že by si měl v díře člověk zničit auto, snažíme se s opravou počkat a ušetřit peníze, abychom je poté daly do plnohodnotné opravy. U výspravy tzv. studenou směsí je to vždy na pár týdnů. Na finální výspravu čekáme, až pojedou obalovny,“ řekl starosta prvního pardubického obvodu Filip Šťastný.

Údržbu komunikací mají na starost Služby města Pardubic, resp. divize údržba komunikací čítající 50 dělníků. „V terénu máme lidi každý den. Kromě oprav silnic mají na starost čistotu komunikací a blokové čištění. Co si u nás vlastník komunikace objedná, to rádi uděláme,“ uvedla mluvčí městských služeb Klára Sýkorová.

Na rozjezd obaloven čekají cestáři i jinde. Tankodrom, na kterém si „vyláme zuby“ i zkušený řidič, se nachází na silnici třetí třídy mezi Přeloučí a obcí Sopřeč, kterou mnozí řidiči využívají jako přivaděč k dálnici D11. „Jakmile bude spuštěn provoz obaloven, tak vyspravíme ve větším rozsahu, aby bylo možno úsek používat do doby plánované rekonstrukce. Zejména silnice na úseku v náspu na tzv. Žernovské hrázi nemá potřebnou skladbu konstrukce pro stoupající intenzitu dopravy, která zde byla umocněna trasou k D11,“ sdělil k opravě strašidelné silnice ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Podle zjištění MF DNES se provoz obaloven začal pomalu rozbíhat až tento týden. Ve čtvrtek se po zimě rozjela například obalovna v Třebovici na Orlickoústecku, teplé asfaltové směsi budou mít silničáři k dispozici brzy také jinde. „Výroba asfaltových směsí je možná při teplotách nad 5 stupňů Celsia. My máme obalovny v Poličce i Pardubicích připraveny už nyní, první zakázky máme po Velikonocích,“ uvedl Ondřej Šuch, mluvčí společnosti Skanska, které dvě výše uvedené obalovny patří.

Na kvalitní asfalt čekají jako na smilování obyvatelé České Třebové, kde se po zimě začal rozpadat tzv. tichý asfalt na hlavním průjezdním tahu I/14. Výtluky, které se přivolaná firma snažila zalepit studenou směsí, se po pár týdnech obnovily.

„Už jsou některé opět vydrolené. Sice už to není tak hrozné, ale na opravu stále čekáme. Podle dosavadního vyjádření správce komunikace by trvalejší oprava měla být záležitostí několika málo dní. Doufejme, že tomu tak bude,“ řekl tiskový mluvčí českotřebovské radnice Jiří Holý.