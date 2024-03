Obce odmítají trasy pro rychlovlaky. Do Pardubic jsou zbytečné, zaznívá

Tělovýchovná jednota z Přelovic na Pardubicku má jedno z nejkrásnějších vesnických fotbalových hřišť v kraji. Hned za postranní čárou začíná souvislý borový les, který se táhne dva a půl kilometru a jímž lze dojít až k populárnímu písníku v Mělicích, kam se sjíždějí lidé z širokého okolí.

Právě zde by měla krajinu protnout vysokorychlostní trať. Dvě ze sedmi variant navržených Správou železnic směřujících od hradecké hlavní větve do Pardubic na mapě procházejí lesem jen asi sto metrů od hřiště.

„Je to čerstvé, vím to týden, ty varianty jsem ještě neviděl. Myslím, že to je utopie,“ řekl Petr Šprync z Přelovic, který v tamním fotbalovém klubu zastává funkci hospodáře.

Plánovaná vysokorychlostní trať vedoucí přes Hradec Králové do Polska bude mít část od Běchovic do Poříčan společnou s rychlodráhou do Brna a dále bude kopírovat trasu dálnice D11. Jižně od Chlumce nad Cidlinou se počítá s odbočkou do Pardubic.

Kde přesně se rychlodráha odpojí, není jasné. Podle podkladů, které má MF DNES k dispozici, by čtyři varianty vedly mezi obcemi Voleč a Rohovládova Bělá. Zbylé tři by se od hlavní trasy východočeské větve VRT odpojily dříve a jejich trasy by vedly poblíž Vlčí Habřiny nebo Žáravic. Předpokládané datum zahájení výstavby je zatím velmi neurčité – někdy po roce 2030.

Správa železnic starostům možné varianty pardubické větve rychlodráhy už představila a dala jim čas na to, aby se k nim vyjádřili. „Je většinová shoda na vedení hlavní trati podél dálnice D11 a Správa železnic podle toho trasu upraví. U spojovací trati do Pardubic bylo při setkání prodiskutováno několik možností a limity pro jejich návrh,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Minulý týden se zástupci obcí z Pardubicka spolu sešli a shodli se, že ani jedna z variant zhruba patnáctikilometrové propojky VRT s koridorem se jim nelíbí. „Je to pro nás v tuto chvíli nepřijatelné. Chystáme v tomto směru společné vyjádření a budeme čekat, co bude dál. Všechny varianty procházejí v blízkosti obcí, přes lesy, rybníky. Nám to nepřinese vůbec nic,“ uvedl starosta Živanic Petr Lejhanec.

Nevadí jenom hluk

Prostor mezi dálnicí D11 a železničním koridorem, který chce Správa železnic spojit, je posetý vesnicemi. Okraje obcí Voleč a Rohovládova Bělá jsou od sebe vzdáleny jen půldruhého kilometru. Právě zde by Správa železnic ráda viděla rychlodráhu. „Já bych to měla mít dvě stě metrů za domem, kam chodím běhat, vedlo by to kousek za našimi rybníky,“ podotkla starostka obce Voleč Soňa Machurová.

Obce se bojí hluku, přetnutí komunikací a poškození přírody. Lesy se tu navíc proplétá Opatovický kanál, pět set let stará technická památka, i tu by vysokorychlostní trať musela překonat.

Jediná alternativa, jak se vesnicím vyhnout, je přetnout koridorem tamní lesy. A ani to by nepomohlo všem, protože by na to doplatila obec Vápno, kterou by rychlovlaky míjely jen těsně.

Správa železnic by si přála, aby se obce na Pardubicku mezi sebou dohodly, která trasa by pro ně byla přijatelná. „Obce mají čas vše zvážit a případně navrhnout svoji trasu, u které pak Správa železnic posoudí realizovatelnost. Výslednou trasu bychom rádi předložili ke schválení v průběhu jarních měsíců,“ uvedl Gavenda.

Správa železnic starostům představila možné varianty východočeské větve VRT. Detail ukazuje odbočku na Pardubice.

Obce zatím shodu nenašly. Například když trasa nepovede mezi Volčí a Rohovládovou Bělou, bude muset těsně míjet sousední Žáravice. „Neshodneme se, není to možné. Žádný kompromis neexistuje. Nikdo nechce, aby mu to vedlo kolem obce. Každý si stojí za svým. Je to zbytečná stavba,“ prohlásila starostka Machurová.

Byť Správa železnic argumentuje tím, že spojovací trať napojí na vysokorychlostní železnici celý Pardubický kraj, starostové jsou skeptičtí k tomu, co pardubická odbočka VRT regionu přinese. „Z Prahy do Pardubic bude cesta vlakem trvat 36 minut, do Chrudimi do jedné hodiny a na Orlickoústecko jen lehce přes hodinu,“ počítal Gavenda.

Už dnes se délka jízdy z Pardubic do Prahy dostává i pod 55 minut. „Pokud se mluví o zkrácení cesty do Prahy o nějakých patnáct minut, cena za to by byla neúměrně vysoká. Bojíme se především hluku, je to navíc dost zásadní zásah do krajiny a přírody,“ zdůraznil starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer.

Odbočka z Pardubic by podle Správy železnic umožnila převedení dálkové dopravy z dnešního železničního koridoru na vysokorychlostní trať.Přínosem tak má být nejen zrychlení dopravy mezi Olomoucí, Českou Třebovou, Ústím nad Orlicí a Prahou, ale také zvětšení kapacity pro nákladní dopravu na dnes přetížených tratích přes Kolín i Velký Osek.

Pardubický kraj do výběru trasy zasahovat nehodlá. „Je to investice státu. My jako kraj nebudeme říkat, kudy to má vést. Proto jednají s obcemi. Vždycky bude nějaký odpor, ale na to musí být ministerstvo dopravy připravené,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.